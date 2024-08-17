Зберігайте свої сорочки в чудовому стані за допомогою цих простих порад від експертів з прання.

Сорочки — це зазвичай топи, виготовлені з високоякісних тканин із коміром на ґудзиках. Хоча вони зазвичай призначені для ділового або офіційного одягу, сорочки можна носити з різних причин - наприклад, на побачення, співбесіди або коли ви хочете одягнутися, щоб справити враження, пише Martha Stewart.

Зазначається, що ваш особливий топ заслуговує на особливу процедуру прання, тому експерти кажуть, що вам потрібно прати сорочки трохи інакше, ніж білизну та повсякденний одяг.

Матеріали, які вам знадобляться

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Ніжний миючий засіб

Плямовивідник і м'яка щітка для чищення

Сітчастий мішок для білизни

Вішалки

Праска або відпарювач

Крок 1. Перевірте етикетку щодо догляду

Перш ніж щось робити, Метью О’Коннор, експерт із прання та співзасновник NoScrubs Laundry Delivery Service, каже, що першим кроком має бути перевірка етикетки на внутрішній стороні вашої сорочки. Там ви знайдете важливі вказівки про те, як можна (і як не можна) прати її.

Крок 2: Попередньо обробіть будь-які плями

Далі настав час звернути особливу увагу на будь-які плями, про які ви вже знаєте. Дотримуйтеся вказівок виробника щодо того, який варіант обробки плям ви виберете.

Крок 3: Підготуйте сорочку

Оушн Ван, власник Coco Laundry, каже, що вам потрібно буде підготувати сорочку до прання, розстібнувши всі ґудзики, включаючи комір і манжети.

"Це допомагає запобігти навантаженню на нитки ґудзиків і забезпечує більш ретельне очищення", — каже він.

Якщо ви вперше перете якусь верхню білизну, спершу потрібно зробити ще один крок.

"Для нової сорочки перевірте невелику приховану ділянку сорочки водою, щоб переконатися, що колір не розпливається", — радить Ван.

Крок 4. Виверніть її навиворіт і покладіть у сітчастий мішок

О’Коннору подобається робити все можливе, щоб ваші сорочки виглядали якнайкраще, тому він вивертає їх навиворіт і кладе в сітчастий мішок для додаткового захисту під час прання. Ван зазначає, що ваша сорочка повинна потім піти в купу іншого злегка забрудненого одягу подібного кольору.

Крок 5. Виберіть налаштування пральної машини

"Використовуйте обережний або делікатний цикл із холодною або теплою водою", — каже Ван, який радить взагалі уникати використання гарячої води, оскільки вона може стиснути або пошкодити тканину.

Додайте невелику кількість будь-якого стандартного миючого засобу та виперіть.

Крок 6: Висушіть сорочку

Після цього вам потрібно буде перекласти сорочку з пральної машини в сушильну.

"Негайно знімайте сорочку, щоб запобігти появі зморшок. Більшість сорочок можна сушити в сушарках при низькій температурі, але ви також можете сушити на повітрі, повісивши сорочку на мотузку або сушарку", - каже експерт.

Крок 7: Попрасуйте сорочку

Щоб розгладити зморшки, ви можете попрасувати її, поки вона ще трохи волога.

"Налаштуйте праску на відповідне налаштування для тканини сорочки, як правило, бавовни або суміші бавовни. Деякі сучасні сорочки не потребують прасування, тому ви можете пропустити цей крок, щоб заощадити час. Нарешті, вам потрібно буде покласти сорочку на вішалку та повісити її до шафи, щоб вона виглядала добре, поки не прийде час її одягнути", - рекомендує Ван.

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Так, у багатьох культурах вірять, що носіння рваного одягу привертає в життя людини бідність і невдачі. Цілий і акуратний одяг, навпаки, вважається символом добробуту.

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