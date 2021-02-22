Військовий комісар Гомельської області Андрій Кривоносов, якому позаминулого тижня потиснув руку Олександр Лукашенко, провів у своєму місті церемонію передачі військовослужбовцям Гомельського гарнізону "заряд енергії і рішучості" від так званого "президента".
Відео з пафосною музикою було опубліковано в телеграм-каналі «на сторожі Батьківщини».
"Я, полковник Кривоносов, в ході шостих Всебілоруських народних зборів удостоївся честі і отримав від головнокомандувача Збройними силами Республіки Білорусь заряд енергії і рішучості, які маю намір зараз передати військовослужбовцям Збройних сил Республіки Білорусь», - заявив воєнком.
Після цих слів Кривоносов розвернувся і потиснув руки двом військовослужбовцям за собою. А ті через рукостискання почали передавати "заряд енергії" товаришам по службі по ланцюжку. В загальній кількості за Кривоносовим рукостисканнями обмінялися понад 60 осіб. При цьому, попри пандемію коронавірусу, всі вони були без масок.
Військові завершили церемонію гаслом "Люблю і служу Республіці Білорусь".
Повідомляється, що "естафета рукостискань" буде передана в УВС Гомельського облвиконкому.
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