Полковник Андрій Кривоносов похвалився, що йому позаминулого тижня потиснув руку сам Олександр Лукашенко.

Військовий комісар Гомельської області Андрій Кривоносов, якому позаминулого тижня потиснув руку Олександр Лукашенко, провів у своєму місті церемонію передачі військовослужбовцям Гомельського гарнізону "заряд енергії і рішучості" від так званого "президента".

Відео з пафосною музикою було опубліковано в телеграм-каналі «на сторожі Батьківщини».

"Я, полковник Кривоносов, в ході шостих Всебілоруських народних зборів удостоївся честі і отримав від головнокомандувача Збройними силами Республіки Білорусь заряд енергії і рішучості, які маю намір зараз передати військовослужбовцям Збройних сил Республіки Білорусь», - заявив воєнком.

Після цих слів Кривоносов розвернувся і потиснув руки двом військовослужбовцям за собою. А ті через рукостискання почали передавати "заряд енергії" товаришам по службі по ланцюжку. В загальній кількості за Кривоносовим рукостисканнями обмінялися понад 60 осіб. При цьому, попри пандемію коронавірусу, всі вони були без масок.

Військові завершили церемонію гаслом "Люблю і служу Республіці Білорусь".

Повідомляється, що "естафета рукостискань" буде передана в УВС Гомельського облвиконкому.

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Автор: Денис Прядко