Якщо ваші колись м’які рушники з часом стали жорсткими, треба додати до прання одну побутову річ.

Білий оцет — це дивовижний предмет домашнього вжитку, яким багато фанатів прибирання завжди захоплюються, коли справа доходить до вирішення проблем із пранням та інших прибирань. Деякі господарки стверджують, що не бачать найкращих результатів, особливо коли справа стосується рушників, каже експертка з клінінгу місіс Хінч, пише Express.

Зазначається, що рушники швидко стають жорсткими та дряпаються, навіть після першого прання.

"Після того як ваші рушники випрані, гарненько струсіть їх, щоб допомогти відокремити волокна. Якщо погода тепла або вітряна, висушіть рушники на свіжому повітрі. Якщо ви сушите рушники в приміщенні, переконайтеся, що вони або покладені рівно на сушарку, або вивішені рівно. Це збільшує площу поверхні для сушіння, дозволяючи їм швидко висихати", - вказує експертка.

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Інші корисні поради щодо побуту

Раніше УНІАН повідомляв, що буде, якщо не користуватися кондиціонером для білизни. Багато хто вважає пом’якшувач білизни основним "інгредієнтом" прання.

Серед плюсів - на додаток до підвищення м’якості та гладкості одягу, продукт також може зменшити статичне зчеплення та мінімізувати зморшки, забезпечуючи загальне приємне та комфортне відчуття на випраних речах.

Серед мінусів - пом’якшувач сильно впливає на тканину, оскільки він може позбавити її природних властивостей, таких як повітропроникність або вологість. Крім того, пом’якшувач тканини може бути потенційно шкідливим для одягу з часом, оскільки залишки можуть зменшити поглинання тканини та сприяти руйнуванню волокон.

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