Вадим Хлюдзинський

Багато хто вважає пом’якшувач білизни основним "інгредієнтом" прання.

Є багато причин, чому ми звертаємося до пом’якшувачів тканин у день прання. Звичка, наприклад. Але ми також хочемо, щоб наш одяг і постільна білизна були м’якими і не зім’ялися, пише Martha Stewart.

Зазначається, що для декого пом’якшувач тканини такий само важливий, як і пральний порошок. Але чи замислювалися ви коли-небудь над тим, що насправді робить пом’якшувач тканин і як він впливає на кожну річ, яку ви відправляєте через пральну машину?

Що робить кондиціонер для білизни

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Пом’якшувач тканини – це засіб для прання, призначений для покращення відчуття, текстури та загальної м’якості тканин шляхом нанесення тонкого шару хімічних речовин на волокна під час процесу прання. Це покриття зменшує тертя між волокнами, роблячи тканину м’якшою та гладшою на дотик.

Плюси і мінуси використання кондиціонера для білизни

Перш ніж використовувати ополіскувач для тканини, варто ознайомитися з плюсами та мінусами цього процесу. Серед плюсів - на додаток до підвищення м’якості та гладкості одягу, продукт також може зменшити статичне зчеплення та мінімізувати зморшки, забезпечуючи загальне приємне та комфортне відчуття на випраних речах.

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Серед мінусів - пом’якшувач сильно впливає на тканину, оскільки він може позбавити її природних властивостей, таких як повітропроникність або вологість. Крім того, пом’якшувач тканини може бути потенційно шкідливим для одягу з часом, оскільки залишки можуть зменшити поглинання тканини та сприяти руйнуванню волокон.

Коли не можна використовувати кондиціонер для білизни

Хоча пом’якшувач тканини зазвичай підходить для бавовни, льону та інших тканин з натуральних волокон, є винятки. Так, під час прання спортивного одягу, рушників або речей, виготовлених із вологопоглинаючих тканин, слід уникати застосування пом’якшувачів, оскільки вони можуть знизити їх ефективність, залишаючи "плівку", яка перешкоджає поглинанню та повітропроникності.

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Крім того, засіб не рекомендується для речей, позначених як вогнестійкі, оскільки це може поставити під загрозу цю властивість тканини.

Як використовувати кондиціонер для білизни

Під час прання додайте пом’якшувач тканини в цикл полоскання вашої пральної машини. Налийте його безпосередньо в дозатор для пом’якшувача, якщо він є у вашій машині. Якщо ви використовуєте кульки для сушіння, додайте їх у сушильну машину разом із білизною.

Інші корисні поради щодо побуту

Як повідомляв УНІАН, експерти назвали 7 застарілих звичок прання. "Завдяки" ним одяг і пральна машина можуть зіпсуватись.

Раніше експерт з прибирання і дизайнер інтер’єру Лаура Чідді поділилася порадами, як видалити плями шоколаду з меблів. За її словами, плями від шоколаду необхідно прибрати, щойно ви їх помітили.

Водночас експерт радить не розтирати плями на забруднених меблях, оскільки це може погіршити ситуацію.

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