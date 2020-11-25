Масові викиди морських тварин на берег досить поширені на цих островах.

Близько 100 чорних дельфінів і афалін (найпоширеніший вид дельфінів) загинули, викинувшись на берег островах Чатем, приблизно в 800 км від східного узбережжя Нової Зеландії.

Про це повідомляє Reuters.

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Департамент охорони природи Нової Зеландії (DOC) повідомив, що в цілому 97 чорних дельфінів і три афаліни загинули, викинувшись на берег.

"Тільки 26 китів були ще живі, більшість з них виглядали дуже слабкими, і були приспані через очікування суворих морських умов і впевненості в тому, що у воді є великі білі акули, яких так само принесло до берега», - сказала інспектор з біорізноманіття Джемма Велч.

Масові викиди морських тварин на берег досить поширені на островах Чатем, де в 1918 році за один викид померло до 1000 особин.

Протягом всієї сучасної історії відбувалися масові викиди китів і дельфінів на берег, і питання, чому це відбувається, протягом багатьох років спантеличує морських біологів.

Викид чорних дельфінів на Шрі-Ланці

На Шрі-Ланці військові та волонтери врятували 120 чорних дельфінів, які викинулися на берег. Двох тварин врятувати не вдалося.

Сталося це на узбережжі Лаккадівського моря.

«Ми використовували наше невелике патрульне судно, щоб одного за іншим витягувати дельфінів назад на глибину. На жаль, двоє загинули від травм, отриманих при викиді на берег», - розповіла офіційний представник військово-морських сил країни Індіка де Сілва.

Влада визнала, що подібного інциденту такого масштабу раніше в країні не було.

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Переклад: Олена Пилипчак