Аналітики Centre for Cities вказують на те, що, як випливає з цілої низки досліджень, крім інших негативних впливів на здоров'я людини концентрація в повітрі NO2 підвищує смертність від COVID-19.

Британська неурядова організація Centre for Cities опублікувала дослідження про те, що рівень забруднення повітря в британських містах, що знизився під час першого локдауну, зараз вищий, ніж до початку пандемії.

Читайте такожЛюдство близьке до кліматичної катастрофи-генсек ООНЗа даними організації, якість повітря навесні покращилася в 38% міст, що увійшли до доповіді, проте тепер в 80% міст концентрація шкідливих речовин вища, ніж до початку пандемії. Автори дослідження вивчили якість повітря, зокрема концентрацію NO2, в 49 британських містах, в числі яких Лондон, Единбург, Манчестер, Ліверпуль і Бірмінгем.

Аналітики Centre for Cities вказують на те, що, як випливає з цілої низки досліджень, крім інших негативних впливів на здоров'я людини концентрація в повітрі NO2 підвищує смертність від COVID-19. Навесні було опубліковано кілька досліджень, заснованих на даних з різних країн і міст, про зниження шкідливих викидів в атмосферу під час першого локдауну. На думку авторів доповіді, їхнє дослідження вказує на те, що пандемія і перехід багатьох людей на роботу з дому самі по собі не зменшують забруднення повітря в достатній мірі і не знижують необхідність заходів по боротьбі з цією проблемою, передає kommersant.

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Автор: УНІАН