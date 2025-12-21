Генеральний секретар НАТО Марк Рютте назвав поточний період найнебезпечнішим з часів Другої світової війни.

Зараз ми переживаємо найнебезпечніший час з моменту закінчення Другої світової війни, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. І зараз, за його словами, союзники намагаються домогтися того, щоб після мирної угоди Україна ніколи більше не зазнала нападу з боку Росії.

"Путін має зрозуміти, що нова атака стане для нього фатальною. Для цього є три рівні", - зазначив він в інтерв'ю Bild.

Перший рівень - це Збройні сили України. Вони, за його словами, мають бути у відмінній формі. Звісно, зараз вони роблять неможливе, але вони мають бути здатні захистити країну і після війни або в період тривалого перемир'я.

Другий рівень - це "Коаліція охочих", очолювана Францією і Великою Британією, за участю Німеччини та інших країн. Ця коаліція надасть усе необхідне на додаток до ЗСУ, щоб гарантувати, що Путін не наважиться знову напасти.

І третій рівень - це США. Наразі союзники та Україна працюють над тим, щоб поєднати ці три елементи - українську армію, "Коаліцію охочих" і внесок США - так, щоб Путін чітко зрозумів, що він більше ніколи не зможе зачепити Україну.

Одна з важливих деталей - відправка європейських миротворців в Україну після перемир'я, якщо Путін вирішить знову напасти. "Я можу сказати: деякі європейські країни подали сигнал, що - якщо це буде затребувано - вони готові брати участь і живою силою (військами). Наразі триває робота над концепцією цієї "Коаліції охочих": який вигляд матиме розміщення? Що відбуватиметься на суші, на морі, у повітрі тощо? Усі ці елементи зараз опрацьовуються", - підкреслив він.

