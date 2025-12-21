За словами політика, безпечна Європа означає безпечну Америку.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що США зацікавлені залишатися членом альянсу і для цього у них є три причини. Про це він сказав в інтервʼю BILD.

За його словами, НАТО має безпосереднє значення для американської безпеки.

"По-перше: безпечна Європа означає безпечну Америку. По-друге: Арктика - сім прибережних держав, нові морські шляхи, Китай і Росія активні в цьому регіоні. Для безпеки материкової частини США безпечна Арктика має вирішальне значення, і ми можемо досягти цього лише спільно", - пояснив Рютте.

Відео дня

Водночас третьою причиною, як зазначив генсек НАТО, є важливість безпеки Північної Атлантики.

"Щоб захистити США, ми маємо забезпечити безпеку Північної Атлантики. Це також можливо лише спільно з НАТО. Отже, США мають прямий інтерес у безпеці, щоб залишатися в НАТО. Довгий час існував великий фактор, що заважав: ми, європейці, витрачали занадто мало (грошей на оборону. - Ред.). Зараз ми надолужуємо", - додав він.

НАТО і загроза з боку РФ - останні новини

Раніше віце-адмірал Королівського флоту Великої Британії Майк Атлі заявив, що НАТО не вистачить сил для тривалої війни з Росією. Він вважає, що західні збройні сили мають підготуватися до складнішого поля бою, що охоплює як кіберзагрози, так і військові загрози.

"Чи маємо ми ту стійкість, яку хотіли б мати? Думаю, коментарі за останні 10 місяців показали, що ні, не маємо. Але країни це прекрасно розуміють і готові інвестувати в ці можливості для підвищення нашої стійкості", - зазначив Атлі.

Водночас українські військові назвали головну зброю, яка дасть НАТО шанс на перемогу у війні з РФ. За їхніми словами, альянсу необхідно виробити "мільйони" дешевих дронів-камікадзе, якщо європейські держави хочуть мати шанс захистити свої кордони та перемогти у війні з Росією та Китаєм.

"Моя порада - мати багато дронів. Не купуйте кілька дорогих дронів, а придбайте багато досить дешевих. Один дрон може знищити танк, але для цього можуть знадобитися десятки. Якщо йдеться про невеликі дрони-камікадзе, їх слід виробляти стільки ж, скільки куль. Мільйони", - наголосив заступник командира 413-го полку безпілотних систем України Олександр Войтко.

Вас також можуть зацікавити новини: