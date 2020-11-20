У Ганновері з'явився котедж, майже повністю збудований з відходів. Це перша у Німеччині будівля такого типу.
Читайте такожВ Одеській затоці виловили рибу-гермафродита (фото)Про це пише DW.
Односімейний котедж загальною площею близько 150 квадратних метрів майже повністю побудований зі сміття.
За винятком побутової техніки, арматури й інженерних комунікацій, тут практично все зроблено з придатних для вторинного застосування відходів.
Таким чином будівельна компанія Gundlach і архітектурне бюро cityförster намагаються мотивувати будівельні компанії до того, аби вони збільшували свій внесок у порятунок природи від забруднення.
Так, дерев'яні панелі для стелі демонтували зі старої сауни, а стіни у ванній кімнаті декорували кришками від пляшок з-під пива. Сталеві опори, взяті в одному будинку, який ішов під знесення, служать опорними стійками для сходів.
Масивні різьблені двері раніше були предметом інтер'єру будівлі на території фермерського господарства, а старі сходи та віконні рами - у центрі відпочинку і розваг.
Частина стін в будинку облицьована старою цеглою, але здебільшого вони збудовані з дерева. Особливість дерев'яної конструкції полягає в тому, що її монтаж проведений без використання клею - масивні панелі з деревини зафіксовані на стінових елементах за допомогою дерев'яних шурупів.
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