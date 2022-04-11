Мертвих птахів захоронили, при цьому намагаючись уникнути небезпеки бактеріального зараження, захистити підземні води та ґрунти від забруднення.

Через дії окупантів на Чорнобаївській птахофабриці на Херсонщині загинуло вже близько 4 млн курей, область перебуває на порозі екологічної катастрофи.

Про це у Telegram повідомила Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"На одному з найбільших і найсучасніших підприємств Європи з виробництва курячого яйця, птахофабриці "Чорнобаївська" агрохолдингу "Укрлендфармінг" у Херсонській області, загинуло вже близько 4 млн курей", - написала вона.

Як зазначила Денісова, внаслідок обстрілів було перервано електропостачання, господарство залишилася без можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію.

Вона додала, що рашисти обікрали підприємство, винесли майже всю техніку та особисте майно працівників. Відновити роботу підприємства, наразі неможливо.

Водночас, працівникам птахофабрики вдалося роздати близько 90 тисяч курей та понад 1,4 мільйона яєць місцевому населенню та сусіднім фермам.

Денісова зазначила, що мертвих птахів захоронили, при цьому намагаючись уникнути небезпеки бактеріального зараження, захистити підземні води та ґрунти від забруднення.

"Умисний напад, коли відомо, що він стане причиною випадкової широкої, довгострокової та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень РФ прав людини в Україні", - написала омбудсмен.

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