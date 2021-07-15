Тропічні ліси ще десять років тому були потужним поглиначем CO2, а тепер сам веде до кліматичної кризи.

Найбільші у світі тропічні ліси Амазонії в Бразилії стали становити небезпеку для екології.

Як пише The Guardian, все через те, що кількість вуглекислого газу, яку виділяють природні насадження через масові пожежі та вирубки, перевищила обсяги поглинання деревами шкідливих викидів з повітря.

Екологи встановили, що гігантський ліс ще десять років тому був потужним поглиначем CO2 з навколишнього середовища, а тепер сам веде до кліматичної кризи.

За підрахунками дослідників, зарості Амазонії стали виробляти щорічно півтора мільярда тонн парникового газу, а забирають з повітря лише півмільярда тонн.

Читайте такожУ лісі на Херсонщині рясно зацвіли кактуси: з'єднання явилися вони там за загадкових обставин (відео)Серед причин, за якими тропічні ліси стали серйозним джерелом викидів вчені називають:

пожежі та вирубки, які влаштовують фермери, щоб розчистити територію під вирощування сої або розведення худобу;

аномальні посухи, викликані глобальними проблемами з кліматом.

Дані щодо викидів вуглекислого газу від заростей Амазонки збирали за допомогою літаків на висоті до 4,5 тисячі метрів. Попередні дослідження, які вже свідчили про те, що найбільші ліси світу перетворюються на серйозне джерело CO2, отримали з супутника.

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Автор: Катерина Шварц