У 2019 році більш як 37% зниклих за рік тропічних лісів припали на Бразилію.

Дві третини тропічних лісів у світі вже знищені або деградували, А Бразилія, на яку покладалися надії, вирубує такі ліси швидше за всіх.

Про це йдеться в глобальному звіті Фонду Rainforest Foundation Norway про стан тропічних лісів на планеті, передає Медуза.

У звіт увійшли доступні дані про всі тропічні ліси на Землі та проаналізовано зібрану з 2002 по 2019 роки інформацію про зміни, що відбулися з ними в 73 країнах світу.

Експерти дійшли висновку, що з приблизно 14,5 мільйона квадратних кілометрів тропічних лісів, які колись вкривали поверхню Землі, недоторканими залишаються тільки 36%. Більше третини тропічних лісів (34%) повністю зникли. Ще 30% так чи інакше деградували.

"Тепер ми знаємо, скільки тропічних лісів залишилося в світі та в якому стані вони знаходяться. Ми порівняли ці цифри з оцінками, скільки тропічних лісів існувало до втручання сучасної людини. Ці знання необхідні для розширення глобальної боротьби за порятунок того, що залишилося", - заявив автор звіту, старший радник Rainforest Foundation Norway Андерс Крог.

У фонді зазначають, що в період із 2002 по 2019 рік світ втратив 571863 квадратних кілометрів тропічних лісів (це більше території Франції). При цьому площа незайманих лісів можна порівняти з половиною площі Європи.

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Особливо сильно постраждали азійські території. Сьогодні на них припадає лише 7% незайманих тропічних лісів світу. Наприклад, на острові Суматра тільки 9% від початкової площі тропічного лісу залишається недоторканою, підкреслюється в звіті. У Південно-Східній Азії ліси в основному знищують під плантації олійної пальми, в Центральній Африці - через традиційне та комерційне землеробство, а також лісозаготівлі.

Однак, проведене дослідження дає й приводи для оптимізму, вважають в Rainforest Foundation Norway.

"Позитивним підсумком можна вважати те, що ми не вирубали половину тропічних лісів світу - таку поширену заяву можна знайти на різних авторитетних веб-сайтах", - йдеться в тексті дослідження.

Однак тропічні екосистеми наближаються до переломного моменту. Природна саморегуляція лісів порушується через зміни клімату, викликані, в тому числі скороченням зеленого покриву. Це, своєю чергою, ускладнює виживання решти тропічних лісів. "Це жахливий цикл", - сказав Крог агентству Reuters.

Зараз 72% незайманих тропічних лісів, за даними Rainforest Foundation Norway, знаходяться в басейні Амазонки, причому 42% - на території однієї тільки Бразилії. З цією територією дослідники пов'язують надії на збереження того, що залишилося від таких екосистем.

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Проте в останні десятиліття Амазонка перебуває під сильним антропогенним тиском, оскільки сільськогосподарський бум змусив фермерів і спекулянтів землею випалювати ділянки для вирощування сої та інших культур. Тенденція посилилася в 2019 році, коли новий президент Бразилії Жаїр Болсонару вступив на посаду і почав послаблювати заходи з охорони навколишнього середовища, нагадує Reuters.

У 2019 році більш як 37% зниклих за рік тропічних лісів припали саме на Бразилію, відзначають у фонді.

"Бразилія володіє найбільшою ділянкою тропічного лісу в світі, але й втрачає його вона теж швидше за всіх", - підтвердила висновки звіту географ інституту екологічних досліджень Амазонії Ане Аленкар, яка не брала участі в підготовці дослідження.

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Автор: УНІАН