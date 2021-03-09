Коли чоловіки намагалися витягнути молоду чорнопіру акулу, що попалася на гачок, в неї вчепився гребнистий крокодил довжиною два з половиною метри.

Поблизу австралійського міста Віндем, штат Західна Австралія, гігантський крокодил вкрав акулу, яку спіймали рибалки.

Відео інциденту опублікувало видання Daily Mail.

21 лютого 62-річний Джофф Тратвейн разом зі своїм сусідом Нетом Барнсом вирушили на човні на риболовлю за 80 кілометрів від Віндема.

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Коли чоловіки намагалися витягнути молоду чорнопіру акулу, що попалася на гачок, в неї вчепився гребенистий крокодил довжиною два з половиною метри. Рибалка намагався витягнути акулу, але в підсумку він зрозумів, що не зможе перемогти в цій боротьбі, і обрізав волосінь. Крокодил поплив зі здобиччю до берега і з'їв акулу.

Гребенистий крокодил вважається одним з найбільших хижаків на планеті. Самці цього виду досягають семи метрів в довжину і можуть важити до двох тонн.

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Автор: УНІАН