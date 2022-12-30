27 грудня ввечері прикордонники Румунії повідомили про затримання ними двох із чотирьох порушників кордону, а також про виявлення тіла третього.

На Закарпатті прикордонники України та Румунії знайшли тіло загиблого чоловіка, який хотів незаконно перетнути кордон в Карпатських горах.

Як повідомляють в ДПСУ, 25 грудня українські прикордонники отримали від своїх румунських колег інформацію про затримання двох чоловіків, які незаконно перетнули українсько-румунський кордон у районі гори Піп Іван Мармароський. Затримані повідомили, що разом із ними було ще четверо чоловіків, які зникли з їхнього поля зору.

Потім було організовано пошуки із залученням гелікоптерів.

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У перший день пошуки не увінчалися успіхом, а 27 грудня ввечері прикордонники Румунії повідомили про затримання ними двох із чотирьох порушників кордону, а також про виявлення тіла третього.

Тепер знайшли тіло останнього чоловіка з групи і пошуки у горах завершили.

Заборона виїзду за кордон для чоловіків

Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого в Україні запроваджено воєнний стан. Він передбачає, зокрема, й заборону виїздити за кордон чоловікам призовного віку від 18 до 60 років, за виключенням певних категорій. Загалом з 24 лютого ДПСУ затримала майже 4 тис. чоловіків при спробі незаконно перетнути державний кордон.

Нещодавно на березі річки Тиса на українсько-румунському кордоні у Закарпатської області знайшли тіло чоловіка. Це вже 12-й подібний випадок з початку війни на цій річковій ділянці, де прикордонники фіксують найбільше спроб незаконного перетину кордону.