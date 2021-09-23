Вогонь знищив понад тонну рогів цих тварин.

В індійському штаті Ассам до Всесвітнього дня носорогів, що відзначається 22 вересня, спалили майже 2 500 рогів цих тварин.

Як стверджується, це найбільша знищена партія у світі, пише Hindustan Times.

Ассам є домівкою для найбільшої у світі популяції однорогих носорогів. Згідно з переписом 2018 року, у штаті налічується близько 2 650 особин, з яких приблизно 2 400 мешкали в Національному парку Казіранга.

"Цим заходом ми хочемо донести до світу, що роги носорога - це просто скупчення ущільненого волосся, і вони не мають лікувальної цінності. Ми хочемо закликати людей не вбивати цих рідкісних тварин і не купувати їх роги на підставі забобонів або міфів. Ми повинні дозволити носорогам жити і рости природним чином", - заявив глава уряду штату Хіманта Бісва Сарма.

Загалом у шести великих вогнищах на одному зі стадіонів з дотриманням ведичних ритуалів спалили 2 479 рогів. Сарма в супроводі колег-міністрів запалив їх дистанційно за допомогою дронів.

"Хтось каже, що замість того, щоб знищувати роги, треба було їх продати. Але як ми не можемо продавати вилучені наркотики для отримання доходу, так і уряд не може заробляти гроші, продаючи роги носорогів. В Африці спалили вилучені роги носорогів, але їх не так багато. Думаю, сьогодні ми встановлюємо світовий рекорд", - додав він.

Читайте такожВ американському зоопарку живе носоріг-піаніст (відео)Спалені роги було вилучено у браконьєрів і торговців частинами тварин або витягнуто з мертвих носорогів в національних парках і заповідниках штату. З 1979 року вони перебували в 12 місцевих сховищах.

Найдовший ріг був завдовжки 57 см, найважчий - завважки 3 кг. У середньому роги досягали 13,77 см у довжину і 560 г за вагою. Загальна вага знищених рогів становить 1 305 кг.

За словами глави уряду штату, з цього моменту всі роги носорогів, забрані у тварин, померлих природним шляхом або під час стихійних лих і нещасних випадків, будуть щорічно спалюватися, а не зберігатися, як робилося раніше.

Ще 50 рогів залишили у сховищах, адже вони фігурують у відкритих судових справах, а 94 роги планують використовувати для виставкових або освітніх цілей: уряд штату заявив, що створить для цього музей природознавства поруч з національним парком Казіранга.

У чому цінність рогів носорогів

Попри відсутність наукових підстав, ріг носорога використовується у традиційній медицині деяких азійських країн, зокрема, в Китаї та В'єтнамі. Кожен ріг оцінюється в тисячі доларів США, що призводить до безконтрольних вбивств носорогів в Азії та Африці.

"З наукової точки зору, роги носорога не мають жодної цінності, але на деяких ринках на них є попит, заснований на забобонах з приводу їх лікувальних властивостей. Якщо ми їх збережемо, це передасть повідомлення про те, що ми віримо в такі забобони. Добре, що роги, які зберігалися в Ассамі, знищуються", - розповів співкерівник фонду дикої природи Індії Ратін Барман.

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Автор: Катерина Комолова