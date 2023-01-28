В Київському зоопарку поповнення. Два тижні тому там народилася лама гуанако. Малечу назвали Люсія.

На сторінці зоопарку в Facebook вже показали ламу і розповіли про її сім'ю. Відвідувачі можуть подивитися на Люсію і познайомитися з нею ближче.

"Цієї п’ятниці нашій руденькій крихітці Люсії виповнюється 2 тижні. Мама Ракель не відходить неї та її однорічної сестрички Крісті, а тато Рікардо опікує їх цілодобово. Навіть вночі він стоїть на сторожі, поки його "дівчатка" солодко сплять!",- розповіли в зоопарку.

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Тварини в зоопарках України

Наприкінці осені 2022 року стало відомо, що в Одеському зоопарку, попри повномасштабну війну народилася ще одна лама. Це був вже третій малюк лами з початку вторгнення РФ в Україну.

На жаль, понад 80 видів тварин в Україні знаходяться на межі зникнення через війну. Зображення цих звірів створили за допомогою штучного інтелекту, щоб звернути увагу людей на проблему.

Попри путінську агресію, в українських зоопарках піклуються про тварин і намагаються зробити все, щоб вихованці не відчули на собі жахи війни. Так, в Одеському зоопарку вигодовували дитинча дикобраза, від якого відмовилася мати.

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