Через неоднозначні інциденти моряки почали агресивніше ставитися до цих китоподібних.

Три роки тому стало відомо про одразу кілька інцидентів, коли півтора десятки піренейських косаток таранили судна вздовж іспанського та португальського узбережжя. Внаслідок дій цих тварин з весни 2021 затонуло щонайменше 5 човнів.

Вчені у відкритому листі наголошують, що косатки ніколи не вбивали людей у дикій природі, і закликають не вважати таку їхню поведінку проявом агресії, пише The Guardian.

Фахівці пояснюють, що косатки демонструють широкий спектр поведінки, багато з них вдаються до "грайливої соціальної поведінки", яку не слід характеризувати як "напади".

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"Цей наратив неналежним чином проектує людські мотиви на цих китоподібних, і ми стурбовані тим, що увічнення цього призведе до каральних реакцій з боку моряків. Наука поки що не може пояснити, чому піренейські косатки роблять це, хоча ми повторюємо, що це скоріше пов’язано з грою чи спілкуванням, ніж з агресією. Однак необґрунтовано і потенційно шкідливо для тварин стверджувати, що це помста за минулі кривди чи просування якоїсь іншої мелодраматичної сюжетної лінії", – йдеться в листі.

Спеціалісти особливо стурбовані тим, що звинувачення у нібито нападах ставлять косаток під загрозу.

"З моменту виходу фільму "Щелепи" ми побачили, що негативна репутація може зробити для таких морських істот, як акули. Косатки дуже розумні та неймовірно складні в поведінці. Але вони ніколи не вбивали когось із нас у дикій природі. Відомо, що вони завдають шкоди людям лише в неволі, і це тому, що ми були досить дурні, щоб довести їх до крайньої межі, тримаючи їх у пастці роками в маленьких бетонних резервуарах для нашої розваги", – наголошує Денні Гроувс із Whale and Dolphin Conservation.

Напади косаток на людей

В 2020 році вчених спантеличили піренейські косатки, що таранили вітрильні човни поблизу Іспанії та Португалії. За нетривалий час кілька човнів отримали серйозні пошкодження. Внаслідок зіткнень човнів з касатками різноманітні травми отримували члени екіпажів постраждалих суден. До цього був відомий лише один добре задокументований випадок поранення людини дикою косаткою, який стався в 1972 році.

Вважають, що популяція піренейських косаток перебуває під загрозою зникнення і включає менш як 40 особин. А після повідомлень про протаранені човни моряки почали агресивніше ставитися до цих китоподібних. Приміром, цього місяця в мережі з’явилися кадри, на яких видно, як моряк відкриває вогонь по стадах косаток.

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