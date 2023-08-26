Три роки тому стало відомо про одразу кілька інцидентів, коли півтора десятки піренейських косаток таранили судна вздовж іспанського та португальського узбережжя. Внаслідок дій цих тварин з весни 2021 затонуло щонайменше 5 човнів.
Вчені у відкритому листі наголошують, що косатки ніколи не вбивали людей у дикій природі, і закликають не вважати таку їхню поведінку проявом агресії, пише The Guardian.
Фахівці пояснюють, що косатки демонструють широкий спектр поведінки, багато з них вдаються до "грайливої соціальної поведінки", яку не слід характеризувати як "напади".
"Цей наратив неналежним чином проектує людські мотиви на цих китоподібних, і ми стурбовані тим, що увічнення цього призведе до каральних реакцій з боку моряків. Наука поки що не може пояснити, чому піренейські косатки роблять це, хоча ми повторюємо, що це скоріше пов’язано з грою чи спілкуванням, ніж з агресією. Однак необґрунтовано і потенційно шкідливо для тварин стверджувати, що це помста за минулі кривди чи просування якоїсь іншої мелодраматичної сюжетної лінії", – йдеться в листі.
Спеціалісти особливо стурбовані тим, що звинувачення у нібито нападах ставлять косаток під загрозу.
"З моменту виходу фільму "Щелепи" ми побачили, що негативна репутація може зробити для таких морських істот, як акули. Косатки дуже розумні та неймовірно складні в поведінці. Але вони ніколи не вбивали когось із нас у дикій природі. Відомо, що вони завдають шкоди людям лише в неволі, і це тому, що ми були досить дурні, щоб довести їх до крайньої межі, тримаючи їх у пастці роками в маленьких бетонних резервуарах для нашої розваги", – наголошує Денні Гроувс із Whale and Dolphin Conservation.
Напади косаток на людей
В 2020 році вчених спантеличили піренейські косатки, що таранили вітрильні човни поблизу Іспанії та Португалії. За нетривалий час кілька човнів отримали серйозні пошкодження. Внаслідок зіткнень човнів з касатками різноманітні травми отримували члени екіпажів постраждалих суден. До цього був відомий лише один добре задокументований випадок поранення людини дикою косаткою, який стався в 1972 році.
Вважають, що популяція піренейських косаток перебуває під загрозою зникнення і включає менш як 40 особин. А після повідомлень про протаранені човни моряки почали агресивніше ставитися до цих китоподібних. Приміром, цього місяця в мережі з’явилися кадри, на яких видно, як моряк відкриває вогонь по стадах косаток.