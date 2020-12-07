Автори сподіваються, що зібрані дані дозволять розробити природоохоронні заходи для захисту косаток від людської діяльності.

Косатки на північному сході Тихого океану часто гинуть в результаті зіткнення з судами, а деякі з них хворіють через проковтнуті рибальських гачків.

Читайте такожВчені дізналися про небезпечні бактерії на іклах деяких павуківДо такого висновку прийшли фахівці, пише N+1.

Команда вчених на чолі зі Стівеном Раверті з Міністерства сільського господарства Канади вирішила з'ясувати, з якими загрозами стикаються косатки на північному сході Тихого океану, де мешкає кілька популяцій цих китоподібних: п'ять м'ясоїдних, чотири рибоїдних, одна офшорна і гавайська.

До аналізу увійшли 53 випадки загибелі косаток різного віку, з яких у 22 випадках причину смерті вдалося певно встановити.

Принаймні чотири особини, що відносяться до різних вікових груп, померли через людську діяльність, три з них — в результаті зіткнень з корпусами і гвинтами судів. Ще у кількох косаток виявили сліди подібних зіткнень.

Нові дані свідчать, що фактор смертності через інциденти з кораблями і моторними човнами може серйозно впливати на деякі нечисленні популяції, що мешкають в районах з жвавим судноплавством.

Відзначається, що до загибелі косаток приводили не тільки антропогенні причини. Дві особини померли через інфекції, а ще кілька новонароджених і немовлят — через вроджені патології.

Також вчені відзначили у деяких загиблих косаток пошкодження, пов'язані з рибальським промислом, наприклад, проковтнуті гачки (у однієї молодої особини в результаті розвинувся сепсис, що призвів до загибелі).

Автори сподіваються, що зібрані дані дозволять розробити природоохоронні заходи для захисту косаток від людської діяльності.

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Автор: УНІАН