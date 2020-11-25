Вартість збитків росіян на окупованому півострові оцінюється у щонайменше 1 трильйон гривень.

Прокуратура Криму розслідує 15 фактів забруднення довкілля й видобуток корисних копалин на окупованому півострові за 6 відкритими кримінальними провадженнями.

Про це повідомив заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов, пише ZN.UA.

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Найбільшу загрозу становлять, зокрема, забруднення, викликані будівництвом росіянами Керченського мосту.

«Згідно з висновками українських учених, це все загрожує регіональною екологічною катастрофою. Наведу лише один приклад — Азовське море може перетворитися на Чорноморську затоку з усіма наслідками, які звідси випливають», – розповів він.

Тоді як незаконний видобуток піску призводить до знищення об’єктів археологічної спадщини.

«На жаль, стали нормою незаконні масштабні роботи з так званої реконструкції Ханського палацу або археологічні розкопки на території Генуезької фортеці», – розповів Мамедов.

Водночас прокурор зауважив, що оцінки залишків природних копалин до і після окупації немає, як немає й методики визначення збитків від росіян.

«У наших кримінальних провадженнях вказаний обсяг збитків, їх оцінено в один трильйон гривень. Але, думаю, вони вже набагато більші, оскільки окупація триває і злочини скоюються», – зазначив він.

Засуха в Криму: що відомо

З 24 серпня в Сімферополі та ще 39 населених пунктах Сімферопольського і Бахчисарайського районів через посуху й обміління водосховищ почали вводити обмеження подачу води. Питну воду жителям подають по годинах - вранці та ввечері. З 23 вересня обмежувальні заходи подачі води ввели в Алушті, Партеніті й Малому Маяку. Також через пересохлі свердловини воду в 29 сіл північного Криму доставляють цистернами.

Окупаційна влада Криму повідомила, що готується до «найгіршого сценарію» з водозабезпеченням півострова.

Україна забезпечувала до 85% потреб півострова в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з'єднує головне русло Дніпра з півостровом.

Після окупації Криму Росією у 2014 році постачання води на півострів припинили.

Влада України заявляє, що відновлення подачі води через Північно-Кримський канал до Криму можливе тільки після деокупації півострова.

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Автор: Яна Ставська