Бо навіть такий багатий на воду континент як Європа вже відчуває на собі наслідки зміни клімату.

Єврокомісія закликала країни-члени ЄС скоротити використання води щонайменше на 10% до 2030 року на тлі поглиблення кліматичної кризи. Про це повідомляє Politico.

Поки що заклик є лише рекомендаційним і не тягне за собою юридичних зобов’язань. Як пише видання, він є частиною "стратегії ЄС щодо водної стійкості" – програмного документу, який був опублікований учора. У ньому єврочиновники закликають відновити водний цикл, який "глибоко постраждав" від забруднення, зміни клімату та деградації навколишнього середовища.

Відтак Європейська комісія закликає країни-члени встановити власні цільові показники щодо "водоефективності", виходячи зі своїх національних обставин.

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Як пише Politico, "стратегія водної стійкості" з’явилася на тлі численних екологічних проблем, пов'язаними з водою. Зокрема згадуються так проблеми як забруднення водойм ацетатами та нітратами, колосальні втрати технічної води в негерметичній інфраструктурі, сильні посухи та незвично інтенсивні опади.

Очікується, що тепер Єврокомісія попрацює з кожним членом ЄС, аби розробити спільну методологію для досягнення "водоефективності", яка б враховувала відмінності між країнами. А вже у 2027 році мають з’явитися "спільні контрольні показники".

Проблеми зміни клімату: останні новини

Як писав УНІАН, доки українці дивувалися напрочуд холодному і подекуди сніжному травню, Іспанію, Португалію та південь Франції охопила рекордна спека. В деяких районах температура повітря піднялася до скажених 35-39 градусів. Високі температури на тлі тривалої посухи викликали занепокоєння серед тамтешніх фермерів.

Також ми розповідали, що, за прогнозом кліматологів, середні температури повітря на планеті вже в найближчі п’ять років перетнуть критичну позначку, яку ще зовсім нещодавно вважали недопустимою.

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