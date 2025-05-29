Десять років тому більшість держав світу домовилися про верхню межу потепління, перетинати яку не можна.

Оскільки глобальні температури зростають, у найближчі п’ять років, ймовірно, буде побито рекорд минулого року, який став найспекотнішим за весь час спостережень. Про це пише Forbes.

Видання посилається на новий звіт Всесвітньої метеорологічної організації (ВМО), в якому є оновлений прогноз на 2025-2029 роки. Відповідно до нього є 80% ймовірність того, що один з наступних п'яти років поб'є рекорд 2024 року.

Також згідно звіту, існує 86% ймовірність того, що принаймні протягом одного з наступних п'яти років середня глобальна температура на 1,5 градуси Цельсія перевищить середні температури доіндустріального рівня (1850-1900 років).

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Метеорологічне управління Великої Британії, яке підготувало звіт для ВМО, також попередило, що вперше існує дуже незначна ймовірність (1%) перевищення середніх температур доіндустріального рівня на 2 градуси протягом одного з наступних п'яти років.

Чому поріг у 1,5 градуса Цельсія такий важливий?

Підвищення температури на 1,5 градуса Цельсія порівняно з температурами доіндустріальної доби вважається критичним рубежем в процесі глобального потепління. Цей рубіж було встановлено Паризькою кліматичною угодою 2015 року. Підписанти угоди встановили це як верхню допустиму межу глобальної температури, перевищення якої є вкрай небажаним.

"Ми щойно пережили десять найтепліших років за всю історію спостережень. На жаль, цей звіт ВМО не передбачає жодних ознак перепочинку в найближчі роки, а це означає, що негативний вплив на нашу економіку, наше повсякденне життя, наші екосистеми та нашу планету зростатиме", – сказав заступник Генерального секретаря ВМО Ко Барретт.

Глобальне потепління: останні новини

Як писав УНІАН, вчені зафіксували, що чисельність комах за пів століття скоротилася вдвічі. Без комах буде порушено харчові ланцюжки, що загрожує дестабілізацією всієї природної екосистеми.

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