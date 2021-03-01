Тварини перебувають на межі зникнення.

У зоопарку Барселони вперше показали дитинча рідкісного виду мавпочок-павуків.

Про це повідомляє ТСН.

Дівчинка з'явилася на світ ще місяць тому й увесь цей час була під пильним наглядом своєї мами Емі. За словами працівників звіринцю, найближчі півроку мати не покидатиме своє дитя ні на мить.

Читайте такожВроцлавський зоопарк показав рідкісне звіреня (відео)Мати та донька належать до виду колумбійських коат — рідкісних приматів із сімейства павукоподібних мавп. У дикій природі ці мавпочки зустрічаються у Колумбії на правому березі річки Магдалена.

Точна кількість цих тварин, які перебувають на межі зникнення, у світі на сьогодні невідома. Однак, наприклад, у період з травня 2009 року до травня 2010 року не було зафіксовано жодного факту народження колумбійської коати.

Основні загрози для популяції — руйнування місць існування, фрагментація лісу та полювання. У прес-службі зоопарку зазначають, що за останні 45 років кількість представників цього виду зменшилася принаймні на 80%.

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Автор: УНІАН