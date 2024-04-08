На думку науковців, реальна кількість загиблих ссавців у 2024 році складає вже декілька тисяч тварин.

Профільні фахівці заявляють, що протягом березня 2024 року на узбережжя Краснодарського краю РФ викинуло мертвими майже 140 чорноморських дельфінів. Швидше за все, вони загинули через дії російського флоту, зокрема застосування сонарів.

Доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" (Одеська обл.) Іван Русєв нагадав, як нещодавно повідомляв про загиблих дельфінів, зокрема у бухтах Севастополя. Серед виявлених ссавців були контужені тварини - з симптомами ураження сонарами.

"Зараз ми отримали жахливу інформацію про масштабну загибель дельфінів – ще 130 (!) тільки за березень 2024 року, тіла яких було знайдено біля різних берегів Краснодарського краю – Сочі, Новоросійську та інших", – наголошує науковець.

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Він оприлюднив скан, ймовірно, листування зі своїм джерелом, яке пише, що наприкінці березня кількість викидів китоподібних у Краснодарському краї, зокрема населеному пункті Сіріус стрімко зросла.

"Гаряча лінія щодня просто розривається від дзвінків. Лише за один останній тиждень ми зафіксували 101 випадок загибелі дельфінів. 31 березня нам повідомили про 36 загиблих. Усього за минулий місяць померло 137 дельфінів. Це серйозна цифра", – йдеться у дописі.

За словами Русєва, також є підтвердженя випадків, коли тіла загиблих дельфінів викидало на узбережжя Болгарії.

"Така жахлива ситуація з дельфінами тільки за березень є підтвердженням того факту, що активність сонарів субмарин і надводних кораблів у тій частині Чорного моря, як біля Криму, так і біля Новоросійська, Сочі – є головним фактором продовження загибелі рідкісних чорноморських китоподібних", – стверджує науковець.

Він наголошує, що військовий флот РФ, який зосереджений у тих водах, використовує сонарні пристрої, які вбивають морських ссавців. Фахівець уточнює: до початку повномасштабного вторгнення РФ викиди дельфінів на узбережжя у березні були дуже рідкісним явищем. Але зараз, під впливом дії військового флоту загарбників, такі випадки стрімко зросли, а реальна кількість загиблих ссавців у 2024 році складає вже декілька тисяч тварин. Такий висновок Русєв робить, з урахуванням того факту, що море викидає тільки 5% трупів тварин.

Він назвав російських окупантів "божевільними мутантами", які не вміють цінувати ані природу, ані культуру, ані вільних людей.

Загибель дельфінів внаслідок агресії РФ

Раніше науковці неодноразово наголошували, що через російську агресію сталася масова загибель морських ссавців. Як стверджують вчені, станом на кінець 2023 року, у морській акваторії загинули приблизно 50 тис. китоподібних. Дельфіни гинули, бо втрачали орієнтацію через вплив сонарів підводних човнів, через бомбардування, зокрема, у районі острова Зміїний, Кінбурнської коси на Миколаївщині тощо.

На початку квітня 2024 року науковець Іван Русєв заявив, що у березні через російську агресію, зокрема, дію підводних човнів, на узбережжі Чорного моря, у бухтах Севастополя та інших берегів окупованого Криму, знайдено десятки загиблих дельфінів. Окрім того, мертвих ссавців виявлено у РФ – неподалік від Новоросійська та узбережжя Краснодарського краю, та серед цих тварин є й контужені. Як стверджує Русєв, вони були з симптомами ураження сонарами.

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