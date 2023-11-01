Зараз невідомо, чи покращиться ситуація влітку наступного року.

Наразі, навіть через 5 місяців після теракту на дамбі Каховської ГЕС, у Чорному морі залишається багато токсичних речовин, які отруїли рибу.

Про це під час брифінгу у медіацентрі "Україна-Одеса" розповів директор Українського національного центру екології моря Віктор Коморін. Він нагадав, що через підрив дамби Каховської ГЕС, у морську воду потрапила величезна кількість токсичних речовин - металів, хлорорганічних речовин, нафти тощо.

"Ми робили дослідження мешканців Чорного моря - мідій, кефалі, решток дельфінів, які були знайдені біля Одеського узбережжя, та побачили, що в деяких випадках концентрації цих речовин у сотні та тисячі разів більше, ніж це допустимо", - сказав фахівець.

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Він уточнив, що токсичні речовини, які потрапили у море, почали накопичуватися у ланках трофічного ланцюга (набір взаємовідношень між різними групами організмів). Відповідно, спочатку у мідіях, зоопланктону, а потім вже опинилися в організмах риби, дельфінів.

"Ба більше, у шлунку одного з дельфінів, якого знайшли мертвим та було досліджено, ми побачили дуже багато неперетравленої риби. Тобто, цей дельфін перед своєю загибеллю активно полював на цю рибу і лише після того, як отримав з нею велику кількість токсичних речовин, помер. Тому, на жаль, не можу сказати, що ці токсичні речовини кудись пішли...", - зазначив Коморін.

Він додав, що частково отрута розповсюдилась по всьому Чорному морю, але частково залишилась у Дніпро-Бузькому лимані та Одеській затоці.

"Необхідно відзначити, що ситуація забруднення в Чорного моря, біля Одеського узбережжя, коливається також в залежності від погодних умов. Так, коли вітер дме від Дніпро-Бузького лиману у бік Одеської затоки, ми тут спостерігаємо велику кількість токсичної речовини…", - сказав науковець.

Окрім того, коли є штормові вітри, всі речовини, які депонувалися на дні, знов потрапляють у морську воду - в екосистему, де вкотре, ще більше, впливають на мешканців моря.

Коморін також прокоментував ситуацію, коли наприкінці літа людям дозволили купатися у морі. За його словами, коли вітри були нейтральні (не дуже потужні) та не з боку вказаного лиману, токсичні показники води покращилися. Водночас при певних вітрах науковець дуже не рекомендую купатися на місцевому узбережжі.

"Також не рекомендую їсти морепродукти, рибу, яку було зловлено біля Одеського узбережжя. Тому що вона, на превеликий жаль, накопичила дуже велику концентрацію токсичних речовин", - сказав він.

Коморін акцентував, що наразі не можна сказати, коли цю рибу знов можна буде вживати, оскільки дослідження тривають. Ба більше, наразі українські вчені готують проби біологічних організмів для власних досліджень та планують відправити певні зразки до європейських лабораторій. Це необхідно, щоб зробити більш прискіпливий аналіз, який допоможе дізнатися, які саме речовини сильно вражають живі організми.

Наразі, за словами очільника центру, невідомо, скільки морських тварин загинуло після теракту на дамбі Каховській ГЕС. Водночас є дані, що близько 50% мідій, які були доросліші 3 років, загинули саме біля Одеського узбережжя.

На думку науковця, теракт вплинув й на акваторії сусідніх держав – Болгарії, Румунії, Туреччини. Зокрема, згідно з супутниковими знімками, там теж відбувалося цвітіння води, наприклад, у липні та, ймовірно, причиною цього є саме токсичні речовини, які потрапили у Чорне море через підрив дамби. Окрім того, риба, яка була в Одеській затоці влітку "на нагулі", накопичила багато токсичних речовин.

"А для риби немає кордонів – вона мігрує по всьому Чорному морі", - додав Коморін.

За його словами, прискорити очищення води можуть лише шторми, які можуть розподілити забруднення по всьому морю. Він додав, що деякі хлорорганічні речовини мають період розпаду 10-20 років, тобто дуже багато років можуть перебувати в екосистемі.

Окрім того, море забруднюється через ракети, які під час повітряних боїв падають у воду. "Необхідно визначити, що ракетне паливо є вкрай небезпечним – це вкрай агресивна речовина. Наразі ми не знаємо точний склад цієї речовини й тому навіть не можемо уявити, наскільки вона небезпечна. Це ми зможемо зробити лише після закінчення війни, коли зможемо вийти в море на наших суднах та відібрати відповідні проби води", - розповів Коморін.

Наскільки безпечно буде купатися у Чорному морі біля Одеси, зараз прогнозувати не можна.

"По-перше, це залежить, наскільки буде погода штормова погода в зимовий період, наскільки сувора буде зима. По-друге, треба подивитися, чи не буде інших забруднень - війна триває й можливі інші аварійні ситуації", - наголосив науковець.

Що зараз на місці Каховської ГЕС

Нагадаємо, у ніч на 6 червня російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС. Під водою опинилися десятки населених пунктів, тисячі гектарів заповідних земель тощо. Уламки, трупи тварин, сміття течією несе до Одещини, що привело, в тому числі до опріснення Чорного моря. Через це купатися було заборонено, але наприкінці літа людям офіційно дозволили користуватися певними пляжами.

За останніми даними, на місці Каховського водосховища наразі відновляється відновлюється унікальна рослинність, яка загинула у 1950-х роках, під час будівництва Каховського гідровузла.

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