Мертвих дельфінів бачили на Одещині, в Криму, а також від Новоросійська до узбережжя Краснодарського краю РФ.

У березні через російську агресію, зокрема, дію підводних човнів, на узбережжі Чорного моря знайдено десятки загиблих ссавців.

Як зазначає доктор біологічних наук, співробітник Національного природного парку "Тузлівські лимани" Іван Русєв, в акваторію Південно-Західної частини Чорного моря нещодавно повернулися з зимівлі дельфіни та ссавців. Їх вже бачили співробітники заповідника.

Він констатує, що у цій частині морської акваторії вже давно немає кораблів противника, як це було у березні 2022 року.

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"Тоді почалася жахлива масова загибель китоподібних та їх викидало сотнями на різні чорноморські береги... Але прикро, що знову, у воєнному березні 2024 року вже загинуло декілька десятків дельфінів у бухтах Севастополя та інших берегів окупованого Криму…", - наголошує науковець.

Окрім того, мертвих ссавців виявлено у РФ - неподалік від Новоросійська та узбережжя Краснодарського краю, та серед цих тварин - є й контужені. Як стверджує Русєв, вони – з симптомами ураження сонарами.

"Причому, багато серед загиблих, дельфіни - виду білобочка. До наших, одеських, берегів та узбережжя Болгарії також викинуло азовок, загиблих від війни в окупованих орками водах Чорного моря. І це є підтвердженням того факту, що активність ворожих субмарин і надводних човнів у тій частині Чорного моря біля Криму, Новоросійська - є головним фактором продовження загибелі рідкісних чорноморських китоподібних", - каже Русєв.

За його словами, раніше, до початку повномасштабного вторгнення РФ, викиди дельфінів на узбережжя у березні були дуже рідкісним явищем. Наразі, під час війни й впливу військового фактору – нападу на Україну, за рахунками науковців, вже загинуло декілька тисяч тварин. Ці дані Русєв наводить з урахуванням того, що море викидає на узбережжя тільки 5% загиблих тварин. Тобто значну частину трупів люди не бачать.

Загибель дельфінів під час війни

Раніше науковці неодноразово наголошували, що через російську агресію сталася масова загибель морських ссавців. Як стверджують вчені, станом на кінець 2023 року, у морській акваторії загинули приблизно 50 тис. тварин. Також через вибухи, обстріли, а деякі птахи залишили заповідні землі та більше на Одещину не повернулися. За словами Русєва, з 24 лютого 2022 року російські окупанти завдали природі колосальної шкоди. Найбільше постраждали дельфіни, яких загинуло тисячі – трупи знаходили на території "Тузловських лиманів", пляжах Одеси тощо.

За даними Русєва, цей факт підтверджений різними джерелами, а дослідження вчених стали доказом екоциду російських загарбників. Дельфіни гинуть, бо втрачають орієнтацію через вплив сонарів підводних човнів, через бомбардування, зокрема, у районі Кінбурнської коси на Миколаївщині тощо.

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