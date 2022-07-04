Велику кількість загиблого карася знайдено на узбережжі Дністровського лиману.

На Одещині екологи виявили факт замору риби.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомили у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Так, наприкінці минулого тижня в ході обстеження фахівцями інспекції берегової смуги Дністровського лиману біля села Шабо Шабівської громади Білгород-Дністровського району виявлено факт масової загибелі водних біоресурсів, а саме карася сріблястого.

"На окремих ділянках узбережжя кількість загиблої риби становить 6-8 особин на один квадратний метр. Даний факт задокументовано та відібрано проби води для подальшого лабораторного дослідження", - зазначили в Держекоінспекції.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що щонайменше 3 тисячі дельфінів загинули у Чорному морі внаслідок вторгнення РФ. Повідомлення про їх загибель надходять з Болгарії, Румунії та Росії.

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