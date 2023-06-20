У радіусі до кілометра від морського узбережжя у колодязі можуть потрапити збудники інфекцій, які вже виявлені в акваторії Чорного моря.

На Одещині посилюють перевірки колодязів через ризик "інфікування" водою з Чорного моря, яке дуже забруднене через підрив Каховської ГЕС.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу заявила заступник гендиректора з дослідження фізичних та хімічних факторів Одеського обласного центру контролю та профiлактики хвороб МОЗ України Лідія Степанова.

За її словами, у фахівців велике занепокоєння викликає те, що у колодязі з питною водою можуть потрапити відповідні збудники інфекцій, які вже виявлені в акваторії Чорного моря.

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"Йдеться про колодязі, які розміщені у радіусі до кілометра від урізу морського узбережжя. Є ризики забруднення водоносних шарів цих джерел водопостачання. Тому розпочинаємо дослідження колодязів на всі показники безпеки", - акцентувала вона.

Посадовець підкреслила, що жителям Одеси та Одеської області у такій небезпечній ситуації рекомендовано споживати виключно бутильовану воду та дотримуватися правил гігієни.

Ситуація з інфекціями в Одеській області

За словами заступника генерального директора з дослідження біологічних факторів центру Сергія Дементєва, наразі рівень захворюваності на гострі кишкові інфекції по області, порівняно з попереднім тижнем, зріс на 10,5 % (190 випадків проти 172).

"До речі, у структурі захворюваності основна питома вага припадала на дітей до 17 років (51,1%), а серед них найбільш ураженою залишалась вікова група від 1 до 4 років (50,4%). Згідно з аналізом, 22,7% хворих пов’язують своє захворювання з вживанням немитих та якісно оброблених ягід, овочів та фруктів", - сказав він.

За тиждень досліджено 52 проби морської води, 28 - прісної, 18 – стічних вод інфекційних стаціонарів.

З морської води виділено 18 вібріонів (смт Затока, Одеса, село Приморське Білгород-Дністровського району та місто Чорноморськ). Фахівці запевняють, що наразі холерний вібріон не виявлений.

Який стан морської води

За словами завідувача відділу моніторингу та реагування на небезпеки центру Олександра Волкова, на п’яти громадських пляжах Одеси були відібрані проби, за результатами лабораторних досліджень, морська вода не відповідає гігієнічним вимогам.

"Наразі вже зафіксовано значне перевищення мікробіологічних показників, тому купатися чи використовувати таку воду для обробки харчових продуктів заборонено. Вилов риби та морепродуктів у морі та водоймах, вживання її у їжу,а також придбання таких продуктів заборонено", - підкреслив фахівець.

Зокрема, у морській воді на узбережжі Одещини дуже багато стічних (з фекаліями) вод.

Підрив Каховської ГЕС - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, російські загарбники підірвали дамбу Каховської ГЕС, що спричинило масштабну техногенну катастрофу. Через штучну повінь у Чорне море потрапило дуже багато грунту, відходів із розмитих потоком вигрібних ям тощо. Наразі у Чорному морі купатися заборонено через виявлення збудників кишкової інфекції та значне зниження солоності. Хоча деяких людей це не зупиняє.

Зазначається, що на узбережжі Одеси продовжують виявляти небезпечних паразитів - гостриків, аскарид - та їхні личинки. Також солоність морської води нижче норми у 2,4 раза.

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