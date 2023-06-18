Після підриву Каховської дамби солоність морської води нижча від норми у 2,4 раза.

Після теракту на Каховській ГЕС на узбережжі Одеси продовжують виявляти небезпечні паразити та їхні личинки. Раніше у МОЗ зазначали, що через підрив Каховської дамби забруднення вод Дніпра за певними показниками перевищене у 28 разів від норми.

Це свідчить із повідомленні прес-служби мерії міста, яка посилається на моніторинг води на 17 червня, зроблений фахівцями держаної установи "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

"У відібраних пробах води на паразитарні дослідження на пляжах "Ланжерон", "Лузанівка", 10-а станція Великого Фонтану та, "Аркадія" виділені яйця та личинки гельмінтів як людей, так і тварин - гострики, волосоголовці, собачі аскариди", - розповіли у прес-службі.

Крім того, як зазначається, виявлено оцисти криптоспоридій.

За інформацією Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, у відібраних пробах морської води на пляжі "Ланжерон" зафіксоване перевищення завислих речовин у 1,4 раза, солоність нижче норми у 2,4 раза. У відібраних пробах на 16-ї станції Великого Фонтану солоність нижче норми у 2,4 раза.

У водопостачальній компанії ТОВ "Інфокс" стверджують, що питна вода наразі відповідає гігієнічним вимогам.

Паразитарне захворювання "криптоспоридіоз" - чим небезпечне

Криптоспоридіоз - паразитарне захворювання, що викликається протистами (одноклітинні організми) Cryptosporidium. Поширюється часто через заражену воду, харчові продукти, які були "у контакті" з фекаліями.

Симптоми з'являються через 2-10 днів після зараження. Захворювання, зокрема, спричиняє гостру або хронічну діарею, яка може тривати протягом кількох тижнів. Інші симптоми - нудота, блювання, розлад всмоктування та зневоднення. Буває безсимптомний перебіг, проте такі носії інфекції все одно здатні заражати інших людей.

У випадку, коли паразити поширюються за межі кишечника (часто відбувається у хворих на СНІД), вони можуть досягати легень, середнього вуха, підшлункової залози та шлунка. Паразит може вражати жовчовивідні шляхи, що може призвести до холециститу та холангіту.

Хворі, які страждають на імунодефіцит, від такого зараження часто вмирають.

За словами фахівців, Cryptosporidium дуже стійкі до дезінфекції.

В Одеській області купання під забороною через екоцид росіян

Як повідомляв УНІАН, в ніч 6 червня російські військові підірвали дамбу Каховської ГЕС. Сталася масштабна техногенна катастрофа - штучна повінь затопила величезну територію, бурхливі потоки забрудненої води потрапили у Чорне море. Пізніше було заявлено, що на морському та річному узбережжі Одеси та Одеської області виявлені небезпечні збудники інфекційних хвороб.

Одеська обласна військова адміністрація та мерія міста заявили про сувору заборону на купання та вилов морепродуктів.

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