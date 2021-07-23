Вмісту небезпечних речовин у повітрі немає.

Фахівці встановили походження калюж з рожевою водою на сільгоспугіддях поблизу Рівного.

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, рожева рідина – це препарат "Префект". Він діє на яйця та личинки шкідників, які гинуть після обприскування. Препарат сертифікований в Україні.

"Клас небезпеки препарату – третій з наявних п`яти", - йдеться у повідомленні.

Експерти провели обстеження атмосферного повітря навколо ділянки, де було виявлено розлив рожевої рідини, та встановили, що вмісту небезпечних речовин у повітрі немає. Дослідження проводилися на виявлення в атмосферному повітрі діоксиду сірки – 0,003 мг/м3 (ГДК – 0,5 мг/м3); діоксиду азоту 0,010 мг/м3 (ГДК – 0,2 мг/м3); оксиду азоту 0,010 мг/м3 (ГДК – 0,4 мг/м3).

Загрози для людей не має, наголосили у ДСНС.

Рятувальники координують процес утилізації сільгоспвиробником речовини.

Аварія на "Рівнеазоті"

20 липня на підприємстві "Рівнеазот" в цеху з виробництва азотної кислоти сталася розгерметизація трубопроводу.

В результаті надзвичайної ситуації стався разовий викид нітрозних газів. Наслідки НС ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.

У ДСНС запевнили, що жодної загрози населенню через аварію на підприємстві немає.

Автор: Інна Андаліцька