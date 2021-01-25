Сліди вовків знайшли біля самих хат / скріншот з відео
У Хмельницькій області вовки тримають у страху відразу кілька сіл.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Місцеві жителі розповідають, що вовки нікого не бояться і підходять з навколишніх лісів до сільських хат. А днями у селі Шарки через хижаків загинув домашній пес.
Єгері кажуть, вовкам нині нема чим харчуватись, тому вони йдуть у села. Винні у цьому самі люди, які вирубують ліси.
«Я про цих вовків ніколи не чула. Це перший раз таке у житті побачила. Для мене це взагалі жах був!» - каже місцева жителька Катерина Симчук.
У Хмельницькій області вовки тримають у страху відразу кілька сіл
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