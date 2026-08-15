Росія хоче 'стерти' кордон з окупованими територіями України: у МЗС розкрили задум Кремля

Москва намагається видати бажане за дійсне та підмінити міжнародно визнаний правовий статус своїми недолугими адміністративними рішеннями, заявили в МЗС.

Росія має намір скасувати прикордонні зони на окремих ділянках Ростовської та Воронезької областей, які межують із тимчасово окупованими територіями України. Такі самі зміни будуть запроваджені між окупованим Кримом та захопленою частиною Херсонської області.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ (МЗС) України. У відомстві зазначили, що відповідні зміни містяться в російських проєктах відомчих наказів. У Москві їх нібито пояснюють "включенням" окупованих українських територій до складу Росії.

У МЗС пояснили, навіщо РФ змінює прикордонний режим. Зокрема, в українському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що йдеться не просто про скасування прикордонного контролю. На думку МЗС, Росія таким чином намагається створити видимість того, що захоплені території України нібито стали частиною РФ.

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"Москва намагається видати бажане за дійсне та підмінити міжнародно визнаний правовий статус власними недолугими адміністративними рішеннями, очевидно вважаючи, що достатньо видати відповідний протиправний наказ, аби привласнити території суверенної держави", - вказано в повідомленні МЗС.

У відомстві додали, що жодні російські закони, укази чи накази не можуть змінити міжнародно визнаний статус українських територій.

"Фактично йдеться не про припинення прикордонного контролю, а про чергову спробу стерти кордон між територією держави-агресора та окупованою нею територією України", - наголосили у МЗС.

За задумом Кремля, перенесення прикордонного контролю на зовнішні межі окупованих територій має показати їхню начебто "остаточну інтеграцію" до адміністративної системи Росії.

У МЗС наголосили, що окупація не створює суверенітету, а спроба анексії не породжує територіальних прав.

"Російська Федерація залишається державою-окупантом та державою-агресором незалежно від того, як вона визначає статус окупованих територій у власному законодавстві", – зазначили в українському відомстві.

Там додали, що переміщення пунктів контролю, зміна російських документів чи перемальовування карт не змінюють статусу українських земель.

В Україні наголосили, що Крим, Севастополь, а також окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей залишаються невід’ємними частинами України.

У МЗС назвали рішення ФСБ черговим елементом політики адміністративного привласнення тимчасово окупованих українських територій та спробою створити видимість їхньої "остаточної інтеграції" до складу Росії.

"Показово, що Москва продовжує змінювати формулювання у власних наказах і креслити нові лінії на картах, очевидно розраховуючи, що такі кроки здатні змінити правовий статус території України. З упевненістю доводимо до відома, що не здатні", - підсумували в МЗС.

Інші новини про окуповані землі

Як писав УНІАН, Євросоюз вперше продовжив санкції, які ввів проти РФ за окупацію українських земель, не на 6 місяців.Зазначалось, що понад 10 років лідери ЄС регулярно продовжували антиросійські санкції кожні півроку.

А в липні видання The Guardian писало, що удари України по Криму повертають півострів у "кам'яний вік". Мешканці Криму розповіли журналістам, що вони розчаровані як у владі, встановленій Росією, так і в Кремлі.

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