Шанс на переговори між Україною та Росією з’явиться через рік: Європа готує план, – NYT

У Європі побоюються, що США хочуть повністю виключити їх із цього процесу.

Три європейські країни співпрацюють, щоб забезпечити свою участь і захистити свої інтереси в мирних переговорах щодо України, оскільки побоюються, що США хочуть повністю виключити їх із цього процесу, пише The New York Times.

Франція, Німеччина та Велика Британія готують план на випадок переговорів, хоча мало що вказує на те, що глава Росії Володимир Путін буде готовий до серйозного мирного врегулювання найближчим часом, зазначають дипломати та експерти.

Видання зазначає, що Франція та Німеччина відіграють провідну роль у розробці європейської позиції, водночас Велика Британія вагається, частково тому, що нервує через свої відносини з Трампом.

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"Врегулювання ситуації в Україні та відносини з Росією надто важливі для Європи, щоб їх можна було передати на невизначений термін адміністрації Трампа, яка виглядає дедалі непередбачуванішою. Європейці хочуть бути впевненими в тому, що Вашингтон і Москва не укладуть жодних угод повз них", – пише NYT.

Прогнози щодо війни

Західні чиновники та аналітики очікують, що війна стане більш руйнівною, оскільки Путін налаштований на посилення атак на українські позиції та цивільну інфраструктуру. Дехто очікує, що Путін віддасть наказ про непопулярну мобілізацію нових військ, але лише після парламентських виборів у середині вересня. А деякі навіть побоюються, що Путін, відчуваючи, що його загнали в кут, може спробувати ескалувати війну та перевірити солідарність НАТО, окрім гібридних атак у Європі.

Раніше Путін заявив, що Росія має отримати повний контроль над Донбасом, і це може стати поворотним моментом для переговорів, пише видання:

"Якщо росіяни не зможуть зробити це до осені 2027 року, кажуть чиновники й аналітики, переговори стануть більш імовірними. І ключові рішення мають бути ухвалені заздалегідь".

Хто буде на чолі переговорів

Велика Британія, Франція та Німеччина вважають, що саме вони мають бути основними учасниками переговорів на підтримку України, заявили троє європейських чиновників. Вони є серцем "коаліції бажаючих", що підтримує Україну, і розробили варіанти військових гарантій та гарантій безпеки для країни після врегулювання.

Водночас, за словами чиновників, деякі невеликі країни, особливо ті, що межують з Росією та Україною, такі як країни Балтії та Угорщина, не повністю довіряють Німеччині та Франції в питанні представлення їхніх інтересів.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц наголосив, що три країни діють "на пряме прохання України". Він додав: "Велика Британія, Німеччина та Франція тісно співпрацюють; це великі європейські держави, і саме вони роблять значний внесок у військову підтримку України".

Позиція Росії в переговорах

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна передала американським переговірникам пропозиції щодо плану припинення війни з РФ. Також 13 серпня Reuters повідомило, що Україна запропонувала РФ припинити удари в Чорному морі.

Водночас у Кремлі послідовно продовжують відкидати будь-які значущі пропозиції щодо перемир’я. В ISW зазначають, що це робиться, зокрема, для того, щоб об’єднати російську громадськість навколо провоєнної платформи напередодні виборів до Державної Думи.

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