У Росії дрони атакували аеродром 'Саваслейка' з носіями 'Кинжалів'

Місцева влада поки що ці удари не коментувала і факт прильоту не підтверджувала.

Сьогодні Росію масовано атакували дрони та ракети. Вже відомо про приліт ракет "Фламінго" по ракетно-космічному центру "Прогрес" у Самарі.

Також, за попередніми даними, атаковано військовий аеродром "Саваслейка" в Нижньогородській області. Там базуються літаки МіГ-31К - носії аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про ураження пише тг-канал Exilenova+ та публікує відео прильотів та зарево в районі аеродрому після вибухів у Нижньогородській області.

Відео дня

Водночас місцева влада поки що ці удари не коментувала і факт прильоту не підтверджувала.

Крім того, губернатор Ростовської області Росії заявив про збиття вночі близько десятка БПЛА та ракет в регіоні. За його словами, у Міллерівському районі пошкоджено лінії електропередачі.

А у Пензенській області внаслідок атаки БпЛА виникло займання на території сільгосппідприємства.

Загалом Міноборони РФ заявляє про знешкодження нібито 598 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу над територіями Бєлгородської, Брянської, Володимирської, Воронезької, Калузької, Курської, Ленінградської, Липецької, Нижегородської, Новгородської, Орловської, Смоленської, Псковської, Псковської, Тульської областей, Московського регіону, Краснодарського краю, окупованого Криму та над акваторіями Азовського та Чорного морів.

Удари по Росії - гарячі новини

Зранку 15 серпня Сили оборони ракетами FP-5 "Фламінго" уразили ракетно-космічний центр (РКЦ) "Прогрес" у Самарі.

Це одне з ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі. Центр розробляє та виробляє ракети-носії середнього класу, зокрема сімейства "Союз-2" - вони задіяні у виведенні на орбіту апаратів супутникового інтернету "Рассвєт", який є російським аналогом Starlink.

При цьому, недалеко від РКЦ розташований завод "Авіакор", який ремонтує та модернізує літаки. Попередньо, вогонь міг зачепити корпус №106 – ключовий цех де збирають літаки.

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