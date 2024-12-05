Олег Давигора

Учені "оптимістично налаштовані" щодо того, що воно вилупиться.

Найстаріший птах у світі відклав яйце у віці 74 років. Віздом, альбатрос Лайсан, що гніздиться на Гаваях, пережила багатьох самців, а також біолога, який вперше окільцював її в 1956 році.

Служба охорони рибних ресурсів і диких тварин США оголосила про несподівану появу яйця на X, раніше Twitter, написавши: "Віздом, найстаріший відомий дикий птах у світі, повернулася з новим партнером і щойно відклала ще одне яйце".

Джон Плісснер, головний біолог з дикої природи, назвав яйце "особливою радістю" і сказав, що вчені "оптимістично налаштовані" щодо того, що воно вилупиться.

Як і інші альбатроси, Віздом щороку повертається в одне й те саме місце, щоб відкласти яйця.

Новини про тварин

Українські полярники зняли біля станції "Академік Вернадський", на острові Галіндез, незвичну подію - єдиний "сухопутний" антарктичний птах сівка біла влаштував собі "лазню" у воді, що скупчилася в човні, накритому брезентом. Науковці кажуть, що називають цього красивого білосніжного птаха гібридом курки з голубом.

Зокрема, йдеться про сивку білу, яку також називають "сніжниця". Вона не має плавальних перетинок на лапах, а отже живе винятково на суші, проте "приймати ванну" цим птахам також треба. Як пояснюють учені, вода очищає птахів від бруду, паразитів і бактерій. Якщо пір'я не мити, у ньому можуть оселитися шкідники, що спричиняють інфекції та хвороби.

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