Деякі тварини знаходились не на території зоопарку, а вдома у співробітниці.

Із затопленого під час прориву дамби зоопарку "Казкова діброва" у Новій Каховці все ж вдалося врятувати деяких тварин.

Як повідомляється на сторінці зоопарку у Facebook, деякі тварини знаходились не на території зоопарку, а вдома у співробітниці, тому їм вдалося вижити.

Зазначається, що серед врятованих - папуга Вєня, білки-летяги, фретки (тхори), папуги, шиншили і морські свинки - останніх залишилося 46 штук.

Також на сторінці зоопарку повідомляється, що після затоплення зоопарку могли врятуватися собака Жулька и коти. Жителів Нової Каховки просять повідомляти, про місцезнаходження тварин.

Зоопарк "Казкова діброва" був затоплений внаслідок підриву Каховської дамби.

Тоді співробітники зоопарку повідомляли, що врятуватися змогли лише лебеді та качки.

Повідомлялося, що загинули близько 300 тварин. До трагедії тут мешкали мавпи, єноти, віслюк, поні, нутрії, різноманітні птахи, дикобрази, бабаки, черепахи та багато інших видів.

Зазначалося, що тварин із зоопарку неможливо було вивезти. Сам парк був замінований, завалений деревами і переритий окопами.

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