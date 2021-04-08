Коли тваринка навчиться впевнено переносити вагу, їй планують встановити спеціальний протез, щоб вона змогла бігати з іншими альпаками.

У Німеччині маленька альпака, що осиротіла і травмувалася при народженні, знову змогла бадьоро пересуватися завдяки спеціальній колясці.

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Як повідомляє Reuters, у тваринки, яку назвали Марі Хоуп, були сильно пошкоджені задні ноги під час важких пологів, під час яких її матір та сестра померли.

Теперішня власниця альпаки Роня Пол вперше побачила її на фермі у друзів. Дівчина так розчулилася, що вирішила подарувати крихітній сирітці дім і спеціальний колісний джгут для прогулянок.

"Вона стрибала так, ніби хотіла показати всім, що має сильний характер і хоче жити, навіть якщо дві її ноги поранені", - розповіла дівчина.

Привізши свого нового вихованця на ферму поблизу Франкфурта, де вона працює, Роня одразу ж вирушила до ветеринара, який ампутував одну задню лапу маленької альпаки та зв’язав її з компанією, яка виготовляє інвалідні коляски для тварин.

Зараз Марі Хоуп вже звикла до свого нового "помічника" та поступово знайомиться з іншими мешканцями ферми. Власниця тваринки розповідає, що тваринка багато проблем вирішує самостійно - якщо вона впаде, вона встане сама.

"Як тільки вона зможе переносити вагу на третій нозі, вона отримає штучну кінцівку і приєднається до стада альпаки мого хлопця, щоб жити нормальним життям альпаки", - додає Роня.

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Автор: Марина Григоренко