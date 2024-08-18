На кінському посліді процвітають специфічні види грибів і комах.

Диких коней з латвійських заповідників оселили в дельті річки Дунай в рамках заходів з ревайлдингу для підтримки природного випасу – тварини, які є нащадками тарпанів, приносять багато користі, в тому числі зменшують ризики пожеж.

Про це повідомили у природоохоронній організації Rewilding Ukraine, яка також оприлюднила захоплююче відео. На ньому зафіксовано стадо тварин, які "гуляють" та пасуться на новому місці мешкання – у заповідній зоні на Одещині. У стаді є й малюки.

Йдеться, що, випасаючись, риючи та катаючись по землі, ці тварини створюють луки, які приваблюють птахів, комах, земноводних та інших тварин. Вони створюють простір для різноманітних рослин і контролюють надмірну рослинність, зменшуючи ризик пожеж.

Відео дня

"На кінському посліді процвітають специфічні види грибів і комах, також в ньому проростає різне насіння", - розповіли екологи.

Також звертається увага на те, що коні можуть зрізати траву близько до землі, тому в поєднанні з водяними буйволами, яких також оселили у заповідній зоні, вплив природного випасу стає ще більшим. Як і їхній предок, вимерлий тарпан, дикі коні міцні, можуть пережити суворі зими та захищатися від хижаків.

Інші новини про екологію

На острові Єрмаков у Дунайському біосферному заповіднику у травні оселилися шість водяних буйволиць - дивних тварин доставили до Одещини за сотні кілометрів. Вони привезені із Закарпаття, ці величні тварини доповнили існуюче стадо, яке вже добре пристосувалося до природи дельти Дунаю та щорічно поповнюється малюками.

Водяні буйволи оселилися на острові Єрмаков у 2019 році в рамках зусиль з ревайлдингу. Вони допомагають відновити процес природного випасу, створюють мозаїчні ландшафти, сприяють збагаченню біорізноманіття острова, й приваблюють туристів в регіон.

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