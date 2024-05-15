Тварини мешкатимуть на острові Єрмаків Дунайського біосферного заповідника.

На острові Єрмаків у Дунайському біосферному заповіднику (Одеська обл.) оселилися шість водяних буйволиць, яких доставили із Закарпаття. Про це повідомили у природоохоронній організації Rewilding Ukraine.

На острові Єрмаків у Дунайському біосферному заповіднику оселилися шість водяних буйволиць. Привезені із Закарпаття, від Мішеля Якобі, ці величні тварини доповнять існуюче стадо, яке вже добре пристосувалося до природи дельти Дунаю та щорічно поповнюється малюками", - розповіли в організації.

Зазначається, що водяні буйволи оселилися на острові Єрмаків у 2019 році в рамках зусиль з ревайлдингу. Вони допомагають відновити процес природного випасу, створюють мозаїчні ландшафти, сприяють збагаченню біорізноманіття острова й приваблюють туристів в регіон.

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"50 років тому водяні буйволи населяли всю дельту Дунаю, і їхнє повернення в регіон знаменує важливу віху. В майбутньому це стадо слугуватиме "банком" буйволів для їх розселення на інші території дельти", - кажуть екологи.

Перших буйволів на острові Єрмаків у Дунайському біосферному заповіднику оселили, щоб поліпшити стан заплавних екосистем. Водяні буйволи свого роду – "архітектори природи". Зокрема, як великі травоїдні, під час випасу вони проріджують чагарник і очеретяні зарості, створюють невеликі басейни й калюжі, в яких можуть селитися різні комахи, земноводні й риби. Також буйволи є розповсюджувачами насіння – одна тварина може переносити в шерсті та травній системі насіння понад 200 видів рослин.

Острів Єрмаків відроджено у природний стан понад 10 років тому за проєктом Всесвітнього фонду природи WWF України. На цей час він є однією з найбагатших за біорізноманіттям територій Дунайського біосферного заповідника, де проживають безліч видів птахів.

Заселення дельти Дунаю іншими тваринами

У 2023 році на Білгородський острів в дельті Дунаю екологи випустили 20 європейських ланей та стільки ж благородних оленів. Тварини прибули із заходу України, подолавши відстань близько 1 тис. км. Переправити їх на Одещину було нелегко через обмеження воєнного часу та проблеми, які виникли через створення та реєстрацію самохідного понтона для їх перевезення.

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