Руді красунчики мандрують узбережжям, парками та відпочивають на дахах автівок.

В Одесі жителі повідомляють про часті зустрічі диких лисиць, які "гуляють" у громадських місцях, за даними фахівців, тварини розширюють ареал проживання.

"Вже певний час від одеситів надходять повідомлення щодо лисиць у місті та у прилеглих населених пунктах. Їх бачать у парках, на вулицях тощо. Люди часто бувають стурбовані, питають, як реагувати", - розповідає директор Одеського зоопарку Ігор Біляков.

За його словами, звичайна лисиця - це вид-космополіт, його ареал дуже широкий. Вид надзвичайно пластичний, лисиця населяє різноманітні біотопи, успішно пристосовується до дуже широкого спектра умов.

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Як зазначає Біляков, в Україні, як і в багатьох країнах світу, лисиця освоює території міст, в тому числі й великих. За даними директора зоопарку, в Одесі цей процес почався більше десятка років тому, а в останні декілька років цих звірів стає більше, і наразі зустріти лисицю в Одесі вже не є якоюсь рідкістю.

"Друзі, хочу попросити вас про дві речі. Перше - якщо ви побачили лисицю, не треба лякатися. Звісно, лисиці переносять сказ, і про це необхідно не забувати, але якщо побачили руду у місті, це не означає, що вона хвора, вона просто тут живе. Друге - не годуйте лисиць", - каже Біляков.

Він пояснює, що такі годування лисиць завдають їм страшної шкоди - ламається природна поведінка звіра, втрачаються навички. Тварина починає шукати контакту з людьми, а це дуже погано і небезпечно для неї. Для лисиці, навіть яка живе у місті, необхідно залишатися диким звіром, зі здоровими інстинктами.

"Повірте, ця розумниця з успіхом сама про себе подбає. Тож не годуйте лисичку і не контактуйте з нею. Просто дивіться очима... До речі, в нашому місці стає все більше і кам'яної куниці, причому, головним чином, у центральних районах", - констатує фахівець.

Ігор Бєляков оприлюднив фото, на яких - дикі лисиці, що мешкають в Одесі. Тварини гуляють міськими вулицями, узбережжям Чорного моря, парками, дахами житлових будинків і, як кішки, люблять відпочивати на дахах припаркованих автомобілів.

Цікаві факти про тварин на Одещині

У Національному природному парку "Тузлівські лимани" з’явилося дуже багато зайців. Русак - звичайна тваринка цього заповіднику, але під час війни вони стали частіше з'являтися на маршрутах, оскільки немає навколо полювання та браконьєрства. Зайці зараз часто зустрічаються там де є вода між острівцями, по якій дуже вміло бігають. З настанням сутінків зайці він вибирається на годівлю, пробігаючи в пошуках соковитого корму кілька кілометрів.

Нещодавно в Одесі червонокнижна змія заповзла у житловий сектор та покусала директора міського зоопарку Ігоря Білякова, який її ловив. Велика рептилія сховалася під п'ятиповерхівкою. Виявилось, що це жовточеревий полоз (занесений у Червону книгу України). Великий красень, дуже агресивний, сидів у такому місці, що ловити його було трохи незручно, тому йому вдалося директора покусати.

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