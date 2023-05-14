Лункійто був найстарішим левом-самцем в екосистемі Кенії.

19-річний самець Лева Лункійто був убитий в Кенії під час нападу на худобу місцевих жителів.

В організації Lion Guardians пояснили, що через посуху в цьому районі левам стало важче добувати собі їжу. Це призвело до того, що лев спробував напасти на домашню худобу в дереві селі Олкелуньет, де і був убитий.

"Лункійто ... голодував і стрибнув у загін для тварин посеред ночі", – повідомляють в організації.

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Lion Guardians заявили, що Лункійто був "найстарішим левом-самцем в екосистемі [Кенії] і, можливо, в Африці", та наголосили, що запам'ятають лева як символ "стійкості і співіснування".

Леви в Кенії - що потрібно знати

Лев Лункійто жив в Амбоселі – області в Кенії, яка захищає сотні видів диких тварин. Тут на 1,3 мільйона акрів землі розкинулися чотири національні парки.

Ще 10 років тому в цій екосистемі не було левів старше 10 років. Тривалість життя Лункійто, що з'явився на світ в 2004 році, і інших левів приблизно того ж віку, вражала. Таке значне збільшення тривалості життя левів у цьому регіоні зоозахисники називають заслугою місцевих жителів.

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