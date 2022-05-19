Пожежі на Росії вийшли з-під контролю, тому що армія РФ, яку посилають гасити полум'я, зараз на війні в Україні.

За останні чотири дні площа лісових пожеж у Росії збільшилася вдвічі. На території країни-агресора горить майже 42 тисячі гектарів лісу.

За даними Федерального агентства лісового господарства, станом на 15 травня, в Росії горіло 19657 гектарів.

Найбільша площа пожеж – в Іркутській області, Красноярському краї, Тиві, Хакасії та Томській області.

Лісові пожежі відбуваються на природних територіях, що особливо охороняються. У Туві горить заповідник Убсунурська улоговина на площі 1875 га, в Красноярському краї зафіксовано спалах на 316 га в Саяно-Шушенському заповіднику.

Масові пожежі у низці регіонів Сибіру почалися 7 травня через шквал вітру. Лише у Красноярському краї загоряння виникли у 60 населених пунктах, загинули вісім осіб.

Пожежі на Росії вийшли з-під контролю, тому що армія РФ, яку посилають гасити полум'я, зараз на війні в Україні. Все настільки кепсько, що гасити вогонь у лісах доручили тюремщикам з Сибірі.

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