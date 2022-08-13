Сама станція працює у набагато більш ручному режимі.

Рівень радіації на території Чорнобильської атомної електростанції вже кілька місяців знаходиться на рівні, який був до захоплення зони відчуження російськими військовими.

Про це повідомив член громадської ради з управління зоною відчуження Ярослав Ємельяненко під час інформаційного телемарафону.

За його словами, станція працює у набагато більш ручному режимі, тому що була виведена з ладу електроніка, системи автоматичного моніторингу і все інше.

"Розграбовані підприємства, які допомагали функціонувати Чорнобильській АЕС. Розграбовані наші лабораторії, що відкинуло назад у часі наших науковців, тому що всі досліди та експерименти, які проводилися, не можуть проводитися, тому що обладнання немає, бо росіяни все вивезли. Але чисто радіологічно територія Чорнобильської зони вже кілька місяців, як повернула рівень радіації до рівня, який був до нападу Росії", - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, російські військові захопили Чорнобильську атомну електростанцію у перший день війни, 24 лютого. Персонал став заручником окупантів, бо росіяни не давали провести ротацію, а втома працівників загрожує безпеці на законсервованій ЧАЕС. Наприкінці березня росіяни покинули ЧАЕС.

Наразі рашисти утримують у заручниках найбільшу АЕС на території України і Європи - Запорізьку АЕС - і погрожують її підірвати.

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