За словами директора агентства, після його візиту до Чорнобильської та Южноукраїнської атомних електростанцій організація має чітку картину потреб України.

Міжнародне агентство з питань атомної енергетики (МАГАТЕ) планує нову місію до Чорнобильської атомної електростанції у відповідь на запит України про допомогу.

Про це сказав директор агентства Рафаель Маріано Ґроссі, повідомляє Радіо Свобода.

За словами Ґроссі, після його візиту до Чорнобильської та Южноукраїнської атомних електростанцій організація має "чітку картину" потреб України. Крім того, Київ звернувся до МАГАТЕ з проханням очолити надання йому допомоги в галузі атомної безпеки.

"Я затвердив цілісну програму допомоги і поширив детальний перелік потреб України з членами мережі реагування та допомоги МАГАТЕ. МАГАТЕ цілком спроможна забезпечити для України те, що їй потрібно, ефективно і швидко. Ось чому країни та організації, які хочуть допомогти українській атомній енергетиці, працюють із нами і через нас", – зазначив Ґроссі.

Він наголосив на тому, що Україна повинна мати можливість безперешкодно виконувати свої зобов’язання з гарантування безпеки та сім принципів атомної безпеки МАГАТЕ "навіть в умовах збройного конфлікту".

"Відтак наступна місія МАГАТЕ до Чорнобиля запланована на найближчі тижні. Наша допомога на місці буде концентруватися на захисті від радіації, управлінні відходами та ядерній безпеці", – додав очільник агентства.

В МАГАТЕ повідомили, що Ґроссі також сфокусований на погодженні місії агентства до Запорізької АЕС, яка перебуває під контролем російських військ, аби провести на цьому об’єкті роботи із забезпечення безпеки та надійності роботи станції.

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