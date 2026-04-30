Вчені знайшли рідкісну скам'янілість, яка свідчить про те, що у змій колись були ноги

Знайдена в Аргентині скам'янілість змінює уявлення вчених про походження змій. Останки Najash rionegrina показують, що у ранніх особин ще були задні кінцівки і збереглися кістки черепа, яких немає у сучасних видів. Про це пише Daily Galaxy.

Зазначається, що цей екземпляр, вік якого становить майже 100 мільйонів років, проливає світло на етап еволюції, який довгий час залишався неясним.

Він показує, що рептилії не стали повністю безногими відразу, а пройшли через поступову трансформацію. Протягом багатьох років ранню історію змій було важко відтворити через обмежену кількість скам'янілостей. Багато ідей ґрунтувалися на неповних даних, залишаючи відкритими питання про те, як еволюціонували їхні тіла та черепи.

Відео дня

Скам'янілість Najash rionegrina чітко демонструє задні кінцівки, підтверджуючи, що ранні змії зберігали ці особливості довше, ніж вважалося раніше. У дослідженні, опублікованому в Science Advances, вона описується як вид, у якого редукція кінцівок все ще тривала.

"Змії є одним із найяскравіших прикладів еволюційної багатогранності будови тіла хребетних, включаючи подовження тіла, втрату кінцівок і рухливість черепа. Однак розуміння найперших кроків до набуття цих чудових адаптацій ускладнюється вкрай обмеженою палеонтологічною літописом ранніх змій", - пишуть вчені.

Важливо, що ще одна ключова деталь - це видна в черепі вилична кістка, або кістка щоки. Ця кістка майже повністю відсутня у нині живих змій. Її наявність у Najash прояснює давню помилку. Співавтор Майкл Колдуелл зазначив, що це виправляє більш ніж столітню плутанину щодо анатомії черепа цього плазуна. Він сказав:

"Це дослідження революціонізує наше розуміння виличної кістки у змій та незміїних ящірок. Після 160 років помилок ця стаття виправляє цю дуже важливу особливість, ґрунтуючись не на припущеннях, а на емпіричних даних".

Сканування показує, що приховував камінь

Для вивчення скам'янілості без її пошкодження дослідники використовували мікрокомп'ютерну томографію. Цей метод дозволив їм детально відтворити череп і побачити структури, приховані всередині породи, включаючи нервові канали та кровоносні судини.

Команда пояснила, що ці сканування виявили особливості, які раніше були пропущені або неправильно інтерпретовані. Вони також допомогли з'ясувати, як деякі кістки черепа поступово зменшувалися або втрачалися з плином часу, що призвело до появи гнучких черепів, які спостерігаються у сучасних холоднокровних тварин.

Походження змій стало ще складнішим

Відзначається, що анатомія Najash ставить під сумнів ідею про те, що безшумний хижак спочатку був невеликою риючою твариною. Головний автор Фернандо Гарберольо натомість описує предків, які були більшими і мали широкі роти. Він пояснив:

"Наші результати підтверджують ідею про те, що предки сучасних змій були великими і мали великі роти, а не невеликими риючими формами, як вважалося раніше. Дослідження також показує, що ранні змії зберігали задні кінцівки протягом тривалого періоду часу до появи сучасних змій, які здебільшого повністю безногі".

Пізніші результати підтверджують цю більш складну точку зору. Палеонтологічні знахідки, такі як Boipeba tayasuensis, показують, що деякі ранні сліпі змії могли виростати до більш ніж одного метра в довжину. Інше дослідження припускає, що ранні особини поєднували риючий спосіб життя з більш гнучкою поведінкою, а не дотримувалися одного єдиного способу існування.

У сукупності ці відкриття показують, що їхня еволюція йшла кількома шляхами одночасно. Najash rionegrina, як і раніше, виділяється як один із найяскравіших прикладів цього триваючого переходу.

Вас також можуть зацікавити новини: