Каавана звільнили рішенням суду, який постановив, що умови в зоопарку недостатньо комфортні для утримання там тварин.

29 листопада з Пакистану в Камбоджу відправили слона Каавана, який отримав прізвисько "найсамотнішого в світі".

Тварина 35 років утримувалася у важких умовах в зоопарку Ісламабаду, пише Медуза.

У Каавана була партнерка Сахелі, яка померла від інфекції в 2012 році. Слон важко переживав втрату, у нього з'явився психічний розлад і надмірна вага.

У 2016 році була запущена кампанія з порятунку Каавана, одним із ініціаторів якої стала американська співачка Шер.

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У травні 2020 року захисники тварин домоглися рішення Верховного Суду Пакистану, який постановив закрити зоопарк Ісламабаду і звільнити Каавана. Слонів, зокрема, тримали на ланцюгу і змушували виконувати трюки, понукаючи гаками на палицях.

Наступні місяці активісти займалися підготовкою перевезення слона в заповідник в Камбоджі. 27 листопада до Пакистану особисто прилетіла Шер. Вона зустрілася з прем'єр-міністром країни, подякувавши йому за допомогу, а потім відвідала Каавана перед відправкою в заповідник.

За словами співачки, у 2021 році вийде документальний фільм про історію "найсамотнішого слона в світі".

"Мої бажання, нарешті, здійснилися", - заявила Шер, подякувавши за допомогу активістам з компанії Free the Wild, передає BBC.

Каавана прозвали "найсамотнішим слоном у світі", тому що він був єдиним індійським слоном у всьому Пакистані. В інших зоопарках містилися африканські слони.

Представник Всесвітньої федерації охорони природи Раб Наваз зазначив, що звільнення слона не вирішує загальної проблеми поганих умов в зоопарках країни.

"Кааван - лише одна тварина. Але в Пакистані багато тварин тримають у жахливих умовах", - сказав він.

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Автор: Олександр Топчій