Напередодні в одній з ветеринарних клінік Києва помилково стерилізували здорову собаку, яку привезли туди всього лише на грумінг.

У ветеринарній клініці Києва помилково стерилізували здорову собаку, хоча мали просто помити та підстригти. Власник нещасного пса звернувся до поліції щодо інциденту. В результаті керівництво медзакладу повністю визнало провину.

Про це господар собаки, голова правління Спілки концертної індустрії України Максим Шульженко написав у своєму Facebook.

Чоловік відвів пса на прізвисько Альба у відому столичну ветеринарну клініку на грумінг - комплекс процедур по догляду за шерстю, шкірою, кігтями, вухами і очима собак; може виконуватися як в гігієнічних цілях, так і для поліпшення зовнішнього вигляду собаки при підготовці до виставки або інших змагань. Але потім раптово отримав від них СМС-повідомлення: "приїжджайте ваша собака прооперована".

"З якоїсь нікому не зрозумілої причини крім грумінгу ветклініка зробила собаці, яка нещодавно народила цуценят і у якої ще є молоко, операцію під загальним наркозом по стерилізації. Сказати, що це треш, напевно не сказати нічого", - обурюється власник тварини.

Ветеринари почали виправдовуватися, але в результаті зізналися, що просто переплутали.

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Чоловік попередив інших людей про випадок і про ризики повторних помилок у ветклініці, а також написав заяву до поліції. Шульженко вважає, що таких горе-ветеринарів слід позбавити ліцензії, щоб "вони випадково ще щось не переплутали і ніхто не постраждав".

Відомості були внесені до ЄРДР за ст. 299 ККУ.

Пізніше керівник ветеринарної клініки Іван Стойков у своєму Facebook висловився про інцидент, повністю визнав провину співробітників, вибачився і пообіцяв лікувати чотирилапих пацієнтів - улюбленців незаможних клієнтів - безоплатно протягом двох років.

Господар помилково стерилізованої собаки, своєю чергою, позитивно оцінив таке рішення власника клініки, і заявив, що напише відмову від заяви в поліцію.

"Альбу неймовірно шкода. Від будь-якої особистої компенсації від клініки я відмовився. Але справді вважаю, що Стойков в даній ситуації, особисто, як лікар може врятувати ще не одну тварину, а конкретні співробітники будуть покарані. Іван Іванович буде лікувати безплатно щомісяця протягом 2 років 4 тварин для людей, які не можуть оплатити хірургічні операції своїм чотириногим друзям. Публічно щомісяця про це повідомляючи всім", - йдеться в публікації.

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Автор: Вікторія Гордієнко