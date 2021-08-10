Власник тварини звернувся до поліції.

В одній з ветеринарних клінік Києва помилково стерилізували здорову собаку, яку привезли туди всього лише на стрижку (грумінг).

Про це на своїй сторінці у Facebook розповів власник собаки Максим Шульженко.

"Спасибі, що хоч лапи не відрізали", – зазначив він.

За його словами, інцидент стався у ветеринарній клініці "Здоров'я тварин", яка вважається однією з кращих у Києві,

"З якоїсь нікому не зрозумілої причини крім грумінгу ветклініка зробила собаці, яка нещодавно народила цуценят і у якої ще є молоко, операцію під загальним наркозом по стерилізації. Сказати, що це треш, напевно, не сказати нічого", – зазначив власник собаки.

Читайте такожСобаку не могли відтягнути шестеро людей: у Дніпрі ротвейлер розтерзав бездомне цуценя – соцмережі"Виправдання були різні, то переплутали якісь записи, то ще щось. За підсумком зізналися, що просто переплутали. Апофеозом вибачень співробітників стало – ну, ми за цю маніпуляцію не візьмемо з вас грошей. Насмішили, звичайно, спасибі що ще не додумалися вимагати оплати за це", – додав Максим Шульженко

Про інцидент власник собаки повідомив у поліцію.

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Автор: Катерина Шварц