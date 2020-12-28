При цьому, це сума тільки застрахованих втрат, реальний же розмір втраченого майна значно вищий.

Благодійна організація Christian Aid підвела підсумки втрат, які зазнало людство в 2020 році від стихійних лих, викликаних зміною клімату.

Читайте такожЕксперти форуму в Давосі назвали найбільш серйозні загрози світовій економіціЗгідно з доповіддю організації, фінансові втрати від природних катаклізмів (ураганів, посух, повеней та ін.) в цьому році досягли $150 млрд. При цьому, як відзначають автори, це сума тільки застрахованих втрат, реальний же розмір втраченого майна значно вищий. У доповіді перераховуються 15 найбільш руйнівних лих цього року, при цьому дев'ять з них завдали шкоди більш ніж на $5 млрд.

Крім того, в доповіді наголошується, що фінансова оцінка збитку не завжди прямо відображає ступінь втрат, оскільки вартість майна в розвинених країнах помітно вища, ніж у бідних, передає kommersant. Так, наприклад, незвично тривалий сезон дощів в Азії призвів до повеней в Індії, Китаї та Пакистані. Але якщо в Китаї фінансові втрати оцінюються в $32 млрд, то в Індії — всього в $10 млрд, а в Пакистані — і зовсім в $1,5 млрд. При цьому кількість загиблих в Індії майже вдесятеро перевищує людські втрати в Китаї (2 тис. проти 278 осіб). В цілому ж, згідно з доповіддю, від катаклізмів в 2020 році загинуло близько 3,5 тис. осіб, ще приблизно 13,5 млн були змушені покинути свої домівки.

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Автор: УНІАН