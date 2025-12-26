У рідкісних птахів, яких вважали безплідними, з'явилося пташеня: зоологи назвали це дивом

Батьки були "зразковими" і дбайливо доглядали за своїм пташеням, стать якого поки що невідома.

Пара рідкісних новозеландських птахів такахе, яка вважалася безплідною, вразила співробітників найбільшого у світі екозаповідника, вилупивши "чудесне" пташеня.

Приблизно 7-тижневе пташеня було виявлено в листопаді всередині обгородженого екозаповідника, але його поява трималася в найсуворішому секреті для його ж безпеки, пише The Guardian. Повідомляється, що батько пташеняти, Бендіго, і мати, Ваітаа, прибули в заповідник 2 роки тому як безплідна пара. Після невдалої спроби гніздування 2024 року співробітники заповідника навіть не очікували, що пара стане батьками.

У жовтні Ваітаа зникла - це був натяк на те, що вона гніздиться. Кілька тижнів потому співробітники почули щебетання в чагарнику і встановили фотопастку. Запис підтвердив появу пташеняти.

Відео дня

"Це диво, ми зовсім цього не очікували", - прокоментувала виданню Джо Ледінгтон, менеджер з охорони та відновлення природи в Зеландії.

Батьки були "зразковими" і дбайливо доглядали за своїм пташеням, стать якого поки що невідома. Тим часом, пташеня вступило у свою "динозаврову фазу", сказала Ледінгтон.

"Його ноги справді доволі довгі й товсті, а дзьоб набуває більш дорослої форми, яка на його маленькому пухнастому тілі трохи нагадує динозавра", - описала вона зовнішній вигляд пташеняти.

У віці трьох місяців пташеня починає більше бути схожим на дорослу такахе, висота якої становить приблизно 50 см. Дорослі особини мають округле тіло, червоні ноги та великий дзьоб, вкриті зеленим і синім пір'ям.

Видання зазначило, що поява пташеняти має важливе значення для популяції такахе, що перебуває під загрозою зникнення. Як і багато новозеландських птахів, такахе еволюціонували без наземних ссавців і є вразливими для нападів з боку завезених хижаків.

"Будь-яке пташеня, якого ми можемо додати в цю популяцію, неймовірно цінне", - сказала Ледінгтон.

Зазвичай у заповіднику не утримують гніздові пари такахе, оскільки тут немає лугів, де ці птахи полюбляють гніздитися. Бендіго, Ваітаа та їхнє пташеня - єдині такахе, які мешкають у заповіднику.

Що таке птах такахе

Такахе - унікальний і незвичайний птах. Вони розмножуються всього раз на рік. Колись ці птахи мешкали на Південному острові, але їх вважали вимерлими на початку 20-го століття, поки їх не було заново виявлено 1948 року. Відтоді вони є частиною найдовшої в Новій Зеландії програми зі збереження зникаючих видів, яка поступово відновила їхню популяцію до 500 особин.

Вас також можуть зацікавити новини: