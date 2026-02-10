Лукашенко оголосив про запуск виробництва снарядів для артилерії і 'Градів'

Мінськ планує виготовляти 152-мм артснаряди, боєприпаси для "Градів" і постріли для гранатометів.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна розпочинає створення власних виробничих потужностей для випуску боєприпасів. Йдеться, зокрема, про 152-мм артилерійські снаряди, боєприпаси для реактивних систем залпового вогню типу "Град", а також постріли для гранатометів. Про це Лукашенко повідомив під час наради, його слова цитують білоруські державні медіа.

За словами білоруського лідера, у війні проти України ключову роль і надалі відіграють "звичайні" засоби ураження, передусім артилерія, а витрати боєприпасів залишаються надзвичайно високими. Саме це, за його твердженням, і стало підставою для рішення налагодити власне виробництво.

"Як і раніше, під час війни в Україні ми бачимо, що велику роль відіграють звичайні засоби озброєння – артилерія, 152-міліметрові боєприпаси до неї, а також дуже ефективно себе зарекомендували установки "Град"… Тому ухвалили рішення будувати в нас відповідні виробництва, які зможуть випускати достатню кількість боєприпасів", – заявив Лукашенко.

Він також зазначив, що Білорусь уже налагодила виробництво власних патронів і має намір виготовляти постріли для гранатометів.

"Свого часу перед нами стояло питання виробництва власних патронів – ми його вирішили… Тому постріли для гранатометів мають бути свої", – сказав він.

Окремо Лукашенко наголосив, що такі боєприпаси можуть тривалий час зберігатися на складах, і пригрозив підлеглим відповідальністю у разі зриву строків запуску виробництва.

"Борони вас Боже зірвати цей захід за термінами", – додав він.

Нагадаємо, що Росія розгортає "Орєшнік" у Білорусі. Як розповіли у Службі зовнішньої розвідки України, Росія і Білорусь будують військові об'єкти для пускової установки, систем спостереження і зв'язку, однак станом 13 грудня ці заходи ще не були реалізовані. Розміщення "Орєшніка" на території Білорусі покликане посилити тиск на Європу.

Сам же Лукашенко припустив, що він може отримати від російського диктатора Володимира Путіна максимум "десяток" ракетних комплексів "Орєшнік". Однак, ймовірно, ця його відповідь журналістам була жартом.

